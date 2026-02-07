Axel Kicillof asumirá la presidencia del PJ bonaerense tras un acuerdo con el kirchnerismo.

Axel Kicillof será el nuevo presidente del Partido Justicialista bonaerense a partir del próximo 15 de marzo, luego de sellar un acuerdo político con el kirchnerismo que puso fin a semanas de negociaciones internas. El gobernador sucederá a Máximo Kirchner al frente del partido y asumirá con el compromiso de contar con un respaldo casi unánime a su gestión provincial.

La definición llegó tras intensas conversaciones entre los distintos sectores del peronismo bonaerense, en un contexto marcado por la disputa de liderazgo entre el espacio referenciado en Cristina Kirchner y el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), que responde al propio Kicillof. El entendimiento evitó una interna partidaria inédita y de resultado incierto.

La renovación de autoridades del PJ estaba prevista desde diciembre pasado, cuando Máximo Kirchner convocó formalmente al recambio para el 15 de marzo. Desde entonces, se barajaron distintos escenarios, incluida la posibilidad de una elección interna, mientras avanzaban negociaciones contrarreloj para alcanzar un esquema de unidad.

Durante ese proceso, la junta electoral del partido avanzó con la depuración de padrones y otros pasos administrativos que no estuvieron exentos de tensiones y microdisputas. Finalmente, entre la noche del viernes y la mañana del sábado se terminó de cerrar el acuerdo, mientras se definían los últimos lugares del consejo partidario y las representaciones sectoriales.

Desde el kirchnerismo reconocen que fue Cristina Kirchner quien ordenó descomprimir la interna y priorizar la unidad del peronismo bonaerense. La expresidenta avaló que Máximo Kirchner le ofreciera la presidencia partidaria a Kicillof, aun cuando implicara ceder el control formal del PJ provincial.

La decisión también encontró respaldo dentro del MDF, donde varios dirigentes venían reclamando que el gobernador tomara las riendas del partido, especialmente tras la elección seccional de septiembre pasado, en la que Fuerza Patria se impuso con amplitud sobre La Libertad Avanza, aunque luego los libertarios revirtieron el resultado en octubre.

Cómo quedará la conducción del PJ bonaerense: la lista completa

El esquema acordado establece que la vicepresidencia primera quedará en manos de la vicegobernadora Verónica Magario, quien ya ocupa ese rol en la estructura partidaria. De esta forma, Kicillof estará escoltado por una figura de su máxima confianza dentro del PJ bonaerense. Como Vice segundo estará el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín. Para sorpresa de muchos, el kirchnerismo perdió también la Secretaría General del partido, que quedará en manos de Mariano Cascallares, intendente de Almirante Brown.

Mientras que la Presidencia del Congreso será liderada por Máximo Kirchner. Mientras que, como presidente de la Junta Electoral, la comandará el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini. Sin embargo, está “tregua” en el partido, no se traslada a los territorios y, menos a la Legislatura bonaerense, donde La Cámpora y el kirchnerismo le van a seguir marcando la cancha a Axel Kicillof y a Verónica Magario.

Tensiones locales y armado propio del MDF

Si bien el acuerdo macro ordena la conducción provincial, no tiene el mismo impacto en los distritos, donde también se renovarán autoridades partidarias. En algunos PJ locales, como Mar del Plata, Tigre y San Nicolás, todavía persiste la posibilidad de internas.

En paralelo a las negociaciones, el espacio de Kicillof avanzó con el armado de listas propias como estrategia de reaseguro ante un eventual fracaso del acuerdo. Incluso se llegó a organizar la logística necesaria para competir, en un proceso similar al que se dio antes de la elección provincial de septiembre pasado, cuando el MDF presentó nóminas propias que luego fueron desactivadas tras sellar la unidad.