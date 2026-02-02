Axel Kicillof convoca a las paritarias estatales bonaerenses: los gremios quieren acuerdos salariales "cortos"

El gobierno de Axel Kicillof cumplió con los gremios , convocando a dar inicio de las paritarias estatales bonaerenses 2026. La cita será el 5 de febrero : los sindicatos llevarán bajo el brazo la propuesta de acuerdos “cortos” para que estatales y docentes puedan recomponer el poder adquisitivo del salario contra la inflación .

Como es habitual, el encuentro entre los negociadores de Kicillof y los representantes gremiales de estatales y docentes se llevará a cabo en la sede del ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires.

La “rosca” de las paritarias estatales bonaerenses , arrancará al mediodía del jueves 5 de febrero. El Ejecutivo provincial con la convocatoria a los gremios no solo busca dar cumplimiento a la cláusula de revisión pactada en el último encuentro paritario de la segunda quincena de enero, sino que ambas partes trataran de recalibrar la estrategia salarial trazada en un contexto de caída de la recaudación bonaerense y la merma de recursos girados por el gobierno nacional.

El objetivo trazado por representantes gremiales de docentes y estatales de la provincia de Buenos Aires es la recuperación del poder adquisitivo del salario estatal bonaerense o, en su defecto, poder empardarle a la inflación.

La reapertura de las paritarias estatales bonaerenses abarca principalmente a los trabajadores docentes y de la administración central encuadrados en la Ley 10.430, que son los sectores más voluminosos de la administración pública provincial.

Encuentro del gobernador Axel Kiicllof con los representantes gremiales de docentes y estatales bonaerenses en el Salón Dorado de la gobernación

La urgencia del llamado responde a una realidad ineludible, especialmente para los gremios: la presión de los trabajadores, es decir las bases, que sienten en sus bolsillos que los acuerdos paritarios anteriores quedaron rezagados, por la complicidad de la dirigencia gremial con el gobierno de Kicillof, frente a la inflación.

Recordemos que el último ofrecimiento salarial del gobierno de Kicillof a estatales y docentes fue el viernes 16 de enero, retroactivo a diciembre, de un 3%. Desgranado de la siguiente forma: un 1% retroactivo al último mes de 2025 —con el consecuente ajuste al medio aguinaldo— y un 2% para los sueldos de enero. Cuando el INDEC marco un 2,8% de inflación para el último mes del 2025, y teniendo en cuenta que las últimas paritarias estatales bonaerenses del 2025 fueron en agosto, por lo que docentes y estatales cerraron el año perdiendo ampliamente contra la suba de precios.

Por este motivo, los gremios esperan una propuesta del gobierno de Kicillof que permita “robustecer” el salario estatal en la provincia de Buenos Aires.

Claudio Arévalo, Secretario General de ATE provincia de Buenos Aires, agradeció la convocatoria de Kicillof a las paritarias estatales bonaerenses: “El acuerdo permite sostener el salario de los estatales bonaerenses sin desconocer la insuficiencia de los haberes”, y dándole un guiño al gobierno provincial, agregó: “No estamos exentos de la situación del país, valoramos la vocación al diálogo en un contexto de ajuste y asfixia hacia el pueblo de la provincia por parte del presidente Javier Milei”.

convocatoria a paritaria estatal bonaerense

La pared contra la que chocan los gremios

En los pasillos de la calle 6, las fuentes consultadas por MDZ sostienen que tienen voluntad de recomponer el salario de estatales y docentes de la provincia, pero la voluntad choca contra la realidad “no hay plata”.

No es la primera vez que desde el gobierno de Kicillof advierten a los gremios del “complejo contexto fiscal que atraviesa la provincia”, producto del recorte de transferencias no automáticas por parte del Gobierno nacional, a lo que se suma la caída de la recaudación del fisco bonaerense.

Ante este panorama, la estrategia de los gremios, que contaría con el visto del ejecutivo provincial teniendo en cuenta las aspiraciones presidenciales de Axel Kicillof, es la de paritarias cortas. Es decir, acuerdos salariales de corto plazo a uno o dos meses, que permitan al ejecutivo provincial monitorear de cerca los ingresos de ARBA y evitar que se desbanden las cuentas públicas.

Esta metodología, como si fuese una cláusula gatillo, permitiría aplicar subas pequeñas pero constantes al bolsillo de docentes y estatales. Mostrando el mapa de las paritarias estatales bonaerenses, activa con cierres salariales “maquillados”, ante el mal humor de las bases por la parcialidad manifiesta de los gremios hacia el gobierno provincial.