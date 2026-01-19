La inflación mayorista saltó 2,4% en diciembre, empujada por combustibles y alimentos

Así lo informó esta tarde el Indec. El dato pone presión al índice de precios al consumidor de enero, tras la suba de 2,8% el mes pasado.

Los precios de los productos refinados de petróleo tuvieron un fuerte salto del 6,3% en diciembre, con impacto en la inflación mayorista.

Tras conocerse el dato de inflación de diciembre, ahora el índice de precios mayoristas marcó una suba de 2,4% en comparación al mes anterior, acumulando en los últimos doce meses un incremento de 26,2%, informó este lunes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Se trata de unas décimas menos que la inflación minorista el mismo mes, pero como la variación de precios mayoristas tiene un impacto en los precios futuros al menudeo, no cabe esperar una baja sustantiva de la inflación en el primer mes de 2026.

El nivel general del índice de precios internos al por mayor (IPIM), que releva el Indec, registró un incremento de 2,4% el mes pasado en relación a noviembre, lo que resulta de la suba de 2,4% en “Productos nacionales” y de 1,7% en los “Productos importados”.

"Dentro de los productos nacionales, las divisiones con mayor incidencia positiva en el IPIM fueron "Productos refinados del petróleo”, con 0,70%; “Alimentos y bebidas”, con 0,38%; “Petróleo crudo y gas”, con 0,24%; “Vehículos automotores, carrocerías y repuestos”, con 0,23%; y “Productos agropecuarios”, con 0,21%.

En cuanto a Alimentos y Bebidas los precios mayoristas tuvieron un salto de 3,2%, mientras que algunos rubros con incidencia acotada, como Productos pesqueros registraron un salto de 10,7%, en especial por una baja base de comparación, o Tabaco, que tuvo un avance de 3%.