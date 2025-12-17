La inflación mayorista marcó una suba de 1,6% en noviembre, gracias a la baja de las materias primas
Los precios mayoristas se movieron a menor velocidad que los precios minoristas, alentando expectativas de moderación de la inflación hacia adelante.
El índice de precios mayoristas (IPIM) marcó un avance de 1,6% en noviembre, sumando cinco décimas respecto del registro de octubre, cuando marcó 1,1%, destacó esta tarde el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Sin embargo, estuvo casi un punto porcentual menos que la marca de la inflación minorista, que según el organismo estadístico registró 2,5%.
De acuerdo al relevamiento, la inflación mayorista registró una suba de 24,3% comparado con noviembre de 2024, mientras que en el acumulado del año alcanza 23,2%.
Te Podría Interesar
Nacionales versus importados
Un dato notorio está dado por el mix de precios que determina el resultado final en los mayoristas, siendo que es "consecuencia de la suba de 1,8% en los 'productos nacionales' y la baja de 0,6% en los 'productos importados'", explicó el Indec.
Dentro de los productos nacionales, las rubros con mayor incidencia en el IPIM fueron los Productos agropecuarios, con una variación de 0,51%, mientras que los Productos refinados del petróleo, tuvieron un avance de 0,41%, Alimentos y bebidas, con 0,30%, y Vehículos automotores, carrocerías y repuestos, con 0,21%.
Materias primas
En la comparación con el mes previo se destaca la baja de los productos primarios (-0,3%), que sumados a los productos importados (-0,6%), contribuyeron a compensar la suba del 2,3% en bienes manufacturados y energía eléctrica (1,5%).
Entre las materias primas, los Productos agropecuarios avanzaron 4,4%, mientras que los Productos pesqueros retrocedieron -3,9%, Petróleo crudo y gas cayó -6,9% y Productos minerales no metalíferos subió 0,9%.