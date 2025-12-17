La inflación mayorista marcó una suba de 1,6% en noviembre, gracias a la baja de las materias primas

Los precios mayoristas se movieron a menor velocidad que los precios minoristas, alentando expectativas de moderación de la inflación hacia adelante.

La baja de los precios internacionales del petróleo y el gas fueron determinantes para impulsar la baja del rubro materias primas y contener el alza de los precios mayoristas.

El índice de precios mayoristas (IPIM) marcó un avance de 1,6% en noviembre, sumando cinco décimas respecto del registro de octubre, cuando marcó 1,1%, destacó esta tarde el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Sin embargo, estuvo casi un punto porcentual menos que la marca de la inflación minorista, que según el organismo estadístico registró 2,5%.

De acuerdo al relevamiento, la inflación mayorista registró una suba de 24,3% comparado con noviembre de 2024, mientras que en el acumulado del año alcanza 23,2%.

Nacionales versus importados Un dato notorio está dado por el mix de precios que determina el resultado final en los mayoristas, siendo que es "consecuencia de la suba de 1,8% en los 'productos nacionales' y la baja de 0,6% en los 'productos importados'", explicó el Indec.

Dentro de los productos nacionales, las rubros con mayor incidencia en el IPIM fueron los Productos agropecuarios, con una variación de 0,51%, mientras que los Productos refinados del petróleo, tuvieron un avance de 0,41%, Alimentos y bebidas, con 0,30%, y Vehículos automotores, carrocerías y repuestos, con 0,21%.

Materias primas En la comparación con el mes previo se destaca la baja de los productos primarios (-0,3%), que sumados a los productos importados (-0,6%), contribuyeron a compensar la suba del 2,3% en bienes manufacturados y energía eléctrica (1,5%).