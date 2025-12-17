Hasta dónde puede subir el dólar con las modificaciones en las bandas cambiarias

Si el dólar toca el techo de la banda cambiaria, el Banco Central (BCRA) deberá intervenir en el mercado.

La carrera alcista del dólar parece no tener fin, y el blue ya cruzó la barrera psicológica de los 1.500 pesos.

El Banco Central (BCRA) anunció esta semana que a partir del primero de enero que el ritmo de actualización de las bandas cambiarias se ajustarán por inflación. Así, si se cumplen los pronósticos del REM, el techo del dólar oficial mayorista podría superar los $1.700 hacia mitad del año que viene.

El BCRA comunicó que el ritmo de crawl de las bandas se ajustarán con el último dato disponible del IPC. Como el Indec difunde los datos oficiales con cierto rezago, cada vez que se actualicen el techo y la banda lo harán con el dato de hace dos meses previos. Es decir, en enero se moverán con la inflación de noviembre, que arrojó 2,5%.

Según se desprende del REM, la inflación esperada para los siguientes meses: diciembre 2,1%, enero 1,9%, febrero 1,7%, marzo 1,8%, abril 1,6%, Mayo 1,5%.

De esta manera, en caso que se cumplan las proyecciones del mercado, el economista Amilcar Collante calculó que el techo de la banda se movería de la siguiente manera: al 31 de diciembre en $1.527, al 31 de enero en $1.564, al 28 de febrero en $1.597, al 31 de marzo en $1.627, al 30 de abril en $1.655, al 31 de mayo en $1.685, al 30 de junio en $1.711, al 31 de julio en $1.737.

La banda superior de flotación del dólar podría superar los $ 1.700 hacia mitad del año que viene.