La Argentina tiene hoy los salarios pretendidos más altos de la región

La Argentina registra el salario requerido promedio en dólares más alto de la región, con 1.250 dólares oficiales por mes y US$1.227 MEP. Además, durante el 2025 se observa una variación acumulada de 5,51%, la segunda más alta de la región, según el Informe Regional de la consultora Jobint del segundo semestre

Le sigue Chile, con un salario pretendido promedio de 1.202 dólares por mes, y Panamá , con remuneraciones de 1.069 dólares por mes. Los países con el salario pretendido más bajo son Perú con 1.020 dólares por mes, y Ecuador con 864 dólares por mes.

En cuanto a la evolución de los salarios, Argentina es el país que registra una mayor estabilidad desde noviembre de 2024 hasta noviembre de 2025, con una variación acumulada de 1,30% en dólar oficial y de 7,89% en dólar MEP.

Le sigue Panamá con una variación acumulada de 2,91%; Chile con una variación de 3,91%; y Ecuador con una variación de 6,50%. Por su parte, Perú registró un incremento de los salarios del 17,69%, el más alto de toda la región.

Sin embargo desde mayo del 2020 hasta noviembre del 2025, Argentina registra la variación acumulada más alta de la región con un aumento en el valor del salario de 48,12% en dólar oficial y de 134,86% en dólar MEP.

Estas cifras son significativamente más altas que las del resto de los países de la región, Perú registra una variación de 19,83%; Chile de 16,64%; Ecuador de 7,10%; y por último Panamá de 4,43%, la más baja de la región.

“En términos interanuales, Argentina registró un aumento de los salarios medios requeridos en dólares de 1,30% al tipo de cambio oficial y de 7,89% a dólar MEP, la variación más estable de la región. Esta distancia entre ambos porcentajes se debe a la convivencia entre los distintos tipos de tasas en el país. Sin embargo, de manera similar a lo registrado en el primer semestre el informe muestra una disminución de la brecha entre el tipo de cambio oficial y el MEP alcanzando tan solo 6 puntos porcentuales”, explica Federico Barni, CEO de Bumeran.com.ar en Jobint.

En el sector Administración y finanzas, para el segmento junior se registran salarios de 991 dólares por mes en Chile; seguido por Argentina con 943 dólares por mes, Panamá con 821 dólares por mes; Perú con 705 dólares; y Ecuador con 595 dólares por mes.

Dentro de los puestos senior y semisenior, las remuneraciones pretendidas más altas de la región se encuentran en Argentina con 1.308 dólares por mes. Continúan el ranking Chile con 1.292 dólares por mes; Panamá con 1.111 dólares por mes; Perú con 1.075 dólares por mes ; y por último Ecuador con 843 dólares por mes.

En cuanto a las categorías de jefe y supervisor, Argentina también presenta los salarios más altos de la región con una remuneración promedio de 2.261 dólares por mes; seguido por Panamá con 1.657 dólares por mes; Perú con 1.637 dólares por mes; Ecuador con 1.486 dólares por mes; y por último Chile con 1.462 dólares por mes.

En el sector de Producción, abastecimiento y logística las remuneraciones para puestos junior son de 1.130 dólares promedio por mes en Chile; 952 dólares por mes en Argentina; 794 dólares por mes en Panamá; 743 dólares por mes en Perú; y 605 dólares por mes en Ecuador.

Los segmentos senior y semisenior siguen una tendencia similar: Argentina con 1.474 dólares por mes; Chile con 1.466 dólares por mes; Panamá con 1.255 dólares por mes; Perú con 1.085 dólares por mes; y Ecuador con remuneraciones de 857 dólares por mes.

En lo que respecta al nivel jefe o supervisor, Argentina posee los salarios pretendidos promedio más altos de la región con 1.996 dólares por mes; le sigue Chile con 1.814 dólares por mes; Perú con 1.655 dólares por mes; Panamá con 1.438 dólares por mes; y Ecuador con 1.333 dólares por mes.