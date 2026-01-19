El rechazo de la FEB al aumento de Axel Kicillof tensiona al Frente Gremial de Unidad Docente bonaerense

El Frente Gremial de Unidad Docente Bonaerense atraviesa tensiones que ponen “en duda” su unidad. Las últimas paritarias dejaron expuestas fisuras entre los dos gremios docentes mayoritarios de la provincia de Buenos Aires , mientras el SUTEBA -conducido por Baradel- se alinea con Axel Kicillof , la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) , apoyándose en las bases, rechazo por insuficiente el último aumento de sueldos.

Si bien el dialogo entre el gobierno provincial y la FEB no está roto, es el único gremio docente- y por qué no, de toda la provincia- que en el último año le hizo paros a Kicillof . Es de destacar que a las medidas de fuerza se plegaron maestros afiliados a otros sindicatos docentes.

Por lo que la FEB al rechazar, nuevamente un acuerdo paritario rubricado por los otros sindicatos que integran el Frente Gremial de Unidad Docente bonaerense , rompe la inercia dejando en evidencia las fisuras entre los gremios docentes de la provincia de Buenos Aires .

La cuenta que hace la conducción de la FEB es muy simple. Sumaron los porcentajes ofrecidos, el viernes pasado a docentes y estales, por el gobierno de Kicillof : El 1% correspondiente a diciembre que impacta en el medio aguinaldo dando un porcentaje extra a la oferta -hay que tener en cuenta que se comieron el mes de noviembre-, sumado al 2% de enero; da como resultado que un maestro de grado inicial en la provincia de Buenos Aires en febrero tendrá una mejora de $37.475 en sus haberes; mientras que un preceptor, sin antigüedad, contará con $27.631 pesos extras en sus bolsillos.

Esos fueron los motivos por los cuales la FEB , apoyándose en las bases, rechazo la oferta del gobierno bonaerense calificándola de insuficiente. Algo que deja muy mal parados a los otros gremios que integran el Frente Gremial de Unidad Docente bonaerense , que - ¿por su alineamiento con Kicillof ?- no ven el sufrimiento de los docentes que hace años sienten en sus bolsillos la pérdida del poder adquisitivo de sus salarios.

La argumentación detrás del rechazo

Desde la FEB, mediante un comunicado, advirtieron que no validaran el deterioro del salario docente bajo la excusa de “las arcas provinciales debilitadas”. Afirmando que la administración de Kicillof mantiene congelados desde octubre los sueldos docentes cuando la inflación del 2025% fue del 31,5%, y lo ofrecido para cerrar el año por la provincia de Buenos Aires apenas pasa el 27%.

LA FEB RECHAZÓ LA PROPUESTA SALARIAL DEL GOBIERNO POR CONSIDERARLA INSUFICIENTE #NoALCANZA



— FEB (@LaFEB) January 16, 2026

Liliana Olivera, presidenta de la FEB, fue tajante al fundamentar la negativa del gremio “El incremento ofrecido no alcanza para recomponer los salarios de los docentes y no contempla la pérdida real del poder adquisitivo de nuestros ingresos, que vienen siendo los mismos desde el mes de octubre de 2025”.

Asimismo, la dirigente de un sector importantes de los maestros bonaerenses marcó una distancia entre las necesidades de los trabajadores y la narrativa de la administración Kicillof: “Son cifras muy pequeñas teniendo en cuenta que el último incremento fue en octubre de 2025. Entendemos las dificultades económicas que la provincia ha hecho públicas, pero no podemos permitir que nuestros salarios se sigan deteriorando”.

“Es necesario dar continuidad a las negociaciones, con el objetivo puesto no sólo en intentar equiparar nuestros ingresos a la inflación, sino en recomponer verdaderamente los salarios de los educadores”, afirmo Liliana Olivera que, sin cerrar la puerta a las negociaciones, agregó: “Siempre estamos abiertos y dispuestos al diálogo y a preservar las instancias institucionales de negociación y debate, preservando no sólo las condiciones laborales de los docentes sino también su salario”.

MDZ intento comunicarse, sin éxito, con autoridades de la FEB para saber cómo estaban las relaciones con los otros gremios que integran el Frente Gremial de Unidad Docente bonaerense tras haberlos dejado en offside rechazando por insuficiente el aumento dado a los maestros por la administración Kicillof.

En febrero será el próximo round

El viernes pasado, docentes y estatales que participaron de manera virtual de las paritarias, se llevaron el compromiso de los negociadores de Kicillof de volver a encontrarse los primeros días de febrero, más precisamente sería el día 5, para continuar con las discusiones que permitan la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores dependientes del estado bonaerense.

Motivo por el cual la paritaria del segundo mes del año será clave para saber si empiezan, en tiempo y forma, las clases en la provincia de Buenos Aires.

Por lo pronto la FEB, uno de los dos gremios mayoritarios docentes, avisó al ejecutivo provincial y al resto de los sindicatos del Frente Gremial de Unidad Docente bonaerense que están dispuestos a tomar medidas de fuerza si no reciben una oferta que permita recuperar el salario docente en la provincia de Buenos Aires.

Si la FEB rechaza la paritaria y convoca a medidas de fuerza, sería la primera vez en los 6 años que Kicillof gobierna la provincia de Buenos Aires que el inicio del ciclo escolar este condicionado por medidas de fuerza. Además, marcaría, por presión de las bases, un año conflictivo con docentes y estatales en territorio bonaerense.