Paritarias estatales bonaerenses: negociaciones "frías" y reclamos por aumento de sueldos

Ante la protesta de médicos , el Ejecutivo provincial a última hora del jueves flexibilizo, un poco, la negociación. Pero sigue lejos de lo pretendido por docentes y estatales. La Provincia argumenta que "no hay plata" y los gremios piden un número "cercano" a la inflación retroactivo a octubre; por eso crecen los reclamos en las dependencias públicas bonaerenses.

La fecha de cierre de liquidaciones de haberes se corrió un día en la provincia de Buenos Aires, por lo que este viernes es el tope que le pusieron al gobierno de Axel Kicillof los gremios de estatales y docentes para que mejoren, en todo sentido, la oferta del 1,5% realizada el martes 13.

Recordemos que el Ejecutivo, en el primer encuentro de las paritarias estatales del año tiro sobre la mesa, sin anestesia, un 1,5% de aumento para enero dando por cerrada la discusión salarial pendiente del 2025, argumentando que por el ahogamiento de Milei a la provincia de Buenos Aires no tenían recursos para "empardar" la inflación.

Esto desató el malestar de todas las tribus sindicales (estales y docentes) que a viva voz pidieron, primero cerrar la paritaria 2025 para poder arrancar con la discusión del año en curso, además de remarcar que en los últimos dos años el poder adquisitivo del salario de docentes y estatales arrastra una perdida por encima del 24%. Ante esto reclamaron a los negociadores de Axel Kicillof un urgente aumento de sueldos que posibilite la recomposición salarial.

Desde el arranque de la semana, tras la convocatoria del Ejecutivo provincial a la reanudación de las paritarias estatales bonaerenses , se multiplican en las dependencias públicas provinciales los reclamos de trabajadores por aumentos de sueldos .

Si bien muchas de esas protestas son motorizadas por facciones disidentes de los gremios, los reclamos no dejan de ser genuinos ya que las últimas paritarias fueron en agosto, donde las organizaciones sindicales acordaron un aumento del 5% pagadero en dos cuotas a percibir con los sueldos de septiembre -previo a las elecciones legislativas- y octubre.

Es de destacar que el martes 13 en la puerta del Ministerio de Trabajo bonaerense, mientras adentro los gremios participaban de las negociaciones paritarias, un "nutrido" grupo de ATE Multicolor llevó adelante una ruidosa protesta contra la conducción gremial pidiendo por un aumento de sueldos que permita recuperar de forma real el poder adquisitivo de los salarios, lo que obligo que algunos gremialistas salgan rápidamente de la sede laboral para evitar el cruce con los manifestantes.

Protesta de ATE Multicolor en la sede del minsiterio de Trabajo bonaerense Protesta ATE Multicolor, facción enfrentada con la conducción del gremio en la provincia de Buenos Aires, en el ministerio de Trabajo provincial mientras se desarrollaba la paritaria estatal Foto: Jose Luis Carut MDZ

A todo esto, médicos bonaerenses enrolados en la Asociación de Médicos de la República Argentina (AMRA) denunciaron una pérdida salarial "histórica". Apuntando contra la falta de recursos y el "fraude laboral" en el pago de especialidades médicas, exigieron la reapertura "urgente" de la paritaria sectorial correspondiente a la Ley 10.471.

Según denuncian los profesionales de la salud bonaerenses, el salario médico en el último tramo del 2025 quedó un 10% por debajo de la inflación. Advirtieron, además, que la pérdida del poder adquisitivo en los últimos dos años es del 20%, con un arrastre acumulado desde la gestión de María Eugenia Vidal del 40% de los salarios médicos.

"La caída del poder de compra en la última década configura un deterioro profundo. Un ofrecimiento del 1,5% evidencia la desconexión de las autoridades frente a la realidad que viven los médicos bonaerenses", afirmaron mediante un comunicado.

protesta de médicos Médicos bonaerenses reclaman por aumento de sueldos foto: Asociación de Médicos de la República Argentina

Negociaciones estancadas con una luz de esperanza

Fuentes sindicales consultadas por MDZ, a última hora de la tarde del jueves, confirmaron que las conversaciones con el gobierno de Axel Kicillof estaban "muy frías", pero algo paso a última hora de la noche del jueves que las entibió.

El máximo dirigente de uno de los gremios más importantes de la administración pública bonaerense, en declaraciones en off a este diario, dijo: "Ellos están plantados en el 1,5% y por más que digan que no hay plata y que la culpa es de Milei, no están entendiendo que está todo mal en los ministerios".

Estas palabras grafican la bronca de las bases ante la excesiva pasividad -por no decir "complicidad"- de los gremios con el gobierno bonaerense, que obturaron desde el 2019 todo tipo de medidas de fuerza contra el Ejecutivo provincial. Pese a la continua pérdida del poder adquisitivo del salario, algunos sindicalistas, que dicen “no hicimos las cuentas”, reconocen que arrastra una caída por encima del 50%.

Lo cierto es que cuando todo se encaminaba a un rechazo generalizado, parte de todas las organizaciones sindicales de estatales y docentes bonaerenses, y un cierre de la paritaria por decreto que hubiera marcado el inicio de medidas de fuerza contra el gobierno de Kicillof -es decir, paros en los ministerios y amenazas de los docentes con no iniciar el ciclo lectivo- algo paso a última hora del jueves que abrió una tibia luz de esperanza en las negociaciones de las paritarias estatales bonaerenses.

Las negociaciones son contrarreloj. Este viernes cierran las liquidaciones y el tiempo es escaso. De no llegar a un acuerdo que impacte realmente en los primeros días de febrero en los bolsillos de los trabajadores estatales y docentes bonaerense, sobrevuela "el fantasma" de cerrar la paritaria por decreto, marcando el inicio de un año de conflictividad sindical en la administración pública provincial, algo desconocido hasta el momento por Axel Kicillof.