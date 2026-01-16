Gremios docentes bonaerenses acordaron con Axel Kicillof un aumento del 3% en enero

Gremios docentes dieron el visto bueno a la última oferta salarial presentada por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires . Sin embargo, la única que no aceptaría es la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB).

La propuesta aprobada se centra en una recomposición técnica que impacta en el cierre del año pasado y el inicio del actual. Los puntos clave del incremento son:

Desde el FUDB destacaron que este acuerdo funciona como un "puntapié inicial" para la Paritaria 2026 , bajo el compromiso estatal de compensar progresivamente los puntos necesarios para igualar la inflación del 2025, sujeto a las posibilidades financieras de la provincia.

Impacto de bolsillo: Gracias al retroactivo de diciembre y al proporcional del aguinaldo, la recomposición real en el salario de bolsillo alcanza un 4,5% .

Suba del 3% total: Se desglosa en 1 punto porcentual para diciembre de 2025 y 2 puntos porcentuales para enero de 2026 (calculados sobre el salario percibido en octubre).

Cabe mencionar que la inflación acumulada del año pasado fue de 31.5% y hasta ahora a los estatales y docentes bonaerenses les dieron un 25.9% de aumento. A eso le sumaron 1% en diciembre, sin tener en cuenta noviembre; o sea que en 2025 el aumento salarial fue del 26.9% en total.

La baja en el 2025 del poder adquisitivo del salario de docentes y estatales bonaerenses es del 4.6% que, sumado al acumulado de los dos últimos años, da un 28% de pérdida real del salario.

Agenda legislativa y condiciones laborales

Más allá de lo estrictamente salarial, la negociación avanzó sobre aspectos estructurales del ejercicio docente. Se acordó profundizar en la implementación de protocolos de prevención y resguardo ante hechos de violencia, así como en la regulación de la desconexión digital.

Para dar continuidad a estos temas, se establecieron las siguientes fechas clave:

29 de enero: Reunión técnica para avanzar en el Convenio Colectivo de Trabajo .

5 de febrero: Nuevo encuentro paritario para formalizar la negociación del año 2026.

Asimismo, el frente gremial confirmó que se mantendrán activas las comisiones laborales dedicadas a los niveles de Secundaria, Inicial e Inclusión Educativa.