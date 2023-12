El barón del conurbano que fulminó al peronismo durante su jura

"La gente no votó a un Javier Milei por la motosierra, la gente votó con la heladera vacía y los bolsillos pelados", disparó Mario Ishii, en una crítica indirecta al peronismo.

El intendente de José C Paz, quien renovó por sexta vez su mandato en el distrito, felicitó al nuevo presidente y señaló que "ganó sin poner una publicidad".

"Aunque muchos no se sientan cómodos, este presidente ganó sin poner una publicidad en la calle, sin dirigentes, sin gabinete. Ganó porque la gente lo votó", remarcó.

En otro tramo de su discurso, Ishiii destacó su gestión al asegurar que varias obras de su jurisdicción fueron realizadas "con recursos propios". Acto seguido, aprovechó para cuestionar la ausencia de algunos servicios básicos.

"José C. Paz es un distrito estigmatizado desde su nacimiento. Y aún seguimos con problemas. Estamos a 30 kilómetros de Capital y no tenemos ni cloaca ni agua corriente, pero no es culpa de nosotros. No te lo dejan hacer. He firmado con todos los gobiernos para hacer las cloacas y agua corriente. Nunca aparecieron", subrayó.

El jefe comunal retuvo el poder al vencer con el 52,92% de los votos al candidato de La Libertad Avanza, Oscar Abadie, quien se quedó el 24,13%. Más atrás se ubicó Ezequiel Pazos de Juntos por el Cambio con el 18,03%.