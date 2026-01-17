Secta en el Senado bonaerense: el presunto vínculo político de la hermana de Cristina Kirchner con los detenidos

Nicolás Daniel Rodríguez y Daniela Silva Muñoz, referentes de la agrupación política La Capitana, fueron detenidos acusados de integrar la secta “La Orden de la Luz”.

A fines de diciembre del año pasado, dos empleados del Senado Bonaerense en el marco de una causa por abuso sexual, en la que se investiga un entramado de violencia sexual, amenazas y manipulación psicológica vinculado a una presunta secta denominada “La Orden de la Luz”.

Se trata de Nicolás Daniel Rodríguez y Daniela Silva Muñoz, empleados de planta permanente de la Cámara Alta y los principales referentes de la agrupación política La Capitana. Sin embargo, en las últimas horas, se conoció un dato que encendió las alarmas dentro del kirchnerismo.

Una fuente cercana al caso le confirmó a MDZ que “Nicolás Rodríguez salta a la política porque lo apadrina la hermana de Cristina”. Según reveló, Giselle Fernández, hermana de Cristina Fernández de Kirchner, sería quien estaría detrás de la secta. “Es un armado de la hermana de Cristina”, sentenció.

Quién es Giselle Fernández, la hermana de Cristina Kirchner En 2018, Giselle fundó la agrupación política La Capitana, la cual nació como un desprendimiento de Unidos y Organizados, una de las estructuras militantes más identificadas con el kirchnerismo duro y con fuertes lazos con La Cámpora.

hermana de Cristina secta Senado bonaerense X A fines de enero de 2022, renunció a la conducción del movimiento. En aquel momento, trascendió que su salida se debió a diferencias internas y al deseo de evitar que su nombre fuera utilizado en disputas políticas que pudieran afectar a su hermana.