Ley de Glaciares: a contrarreloj, La Libertad Avanza busca unificar el pedido de las mineras y el apoyo de los aliados

La Libertad Avanza buscará darle media sanción a la modificación de la Ley de Glaciares este jueves en una nueva sesión extraordinaria. Sin embargo, el oficialismo aún no tiene cerrado el texto que someterá a votación en el recinto y trabaja para cerrar un articulado que pueda aglutinar el reclamo de las compañías mineras, de los gobernadores y de los senadores aliados que va a necesitar para la aprobación.

El bloque UCR , por ahora, presenta voluntades divididas. Se trata de una bancada que cuenta con 10 senadores con distintos intereses. Por un lado están los más interesados en que la modificación de esta ley salga, que son los mendocinos que responden al gobernador Alfredo Cornejo: Rodolfo Suárez y Mariana Juri .

Pero también hay un grupo de cinco, entre los que están Flavio Fama (Catamarca) y Maximiliano Abad (Buenos Aires), que exigen modificaciones en el nuevo procedimiento para autorizar los desarrollos mineros en las provincias. Además, reclaman una definición sobre cuál va a ser el rol del Estado nacional con los cauces de agua que delimitan distintas provincias.

Sin embargo, esta puja dentro de la UCR también debe interpretarse a partir de la interna que tiene Maximiliano Pullaro con Cornejo, uno de los grandes impulsores de la modificación de esta ley.

La duda también está en qué harán los senadores Alejandra Vigo (Córdoba) y Carlos “Camau” Espínola. Se trata de dos senadores que suelen colaborar con el Gobierno nacional para el quórum y los votos. Sin embargo, en las últimas horas distintas fuentes parlamentarias coincidieron en que no confirmaron si acompañarán o no.

Los aliados de La Libertad Avanza

Para esta sesión, La Libertad Avanza hará uso de sus nuevos aliados. Los tres de Convicción Federal que rompieron con Unión por la Patria votarán con el oficialismo. Se trata de un bloque que responde a los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), tres mandatarios aliados al oficialismo, de los cuales los primeros dos conducen provincias con actividades mineras que, según indican, podrían recibir inversiones en el sector.

Además, contarán con el apoyo de Luis Juez (Córdoba), que dejó su histórico Frente Cívico para pintarse de violeta y pasar a las filas de La Libertad Avanza, que en el Senado conduce Bullrich.

El Gobierno vuelve a una sesión con el texto abierto

Así las cosas, se espera que una vez más el proyecto final se conozca a última hora de la sesión prevista para este jueves. Durante las horas que dure el debate en el recinto, el ministro del Interior, Diego Santilli; la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy; y Patricia Bullrich terminarán de definir la letra chica en conversaciones con los gobernadores que impulsan el proyecto y con los senadores que no confirman su voto.

El martes hubo una reunión en la Cámara alta donde participaron las distintas autoridades del bloque oficialista junto con los funcionarios de la Casa Rosada; y también estuvieron algunos posibles aliados. De ahí no salió el texto definitivo. Quedaron en seguir trabajando en un texto en conjunto para llevar al recinto.

Se trata del mismo método que utilizó La Libertad Avanza para aprobar en el Senado la reforma laboral: terminar de retocar los cambios hasta minutos antes de la votación y que, antes de la definición en particular, se lean todos los cambios que el oficialismo le quiere imponer al proyecto. Así fue que se coló el polémico artículo 44, que modificaba las licencias por enfermedad.

El dictamen de este proyecto se firmó en diciembre del año pasado, pero quedó solapado por el Presupuesto 2026, que en su momento era prioridad para el oficialismo. Además, no tenía cerrados los acuerdos suficientes para llevarlo al recinto.