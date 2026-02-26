"Podríamos erradicar el sida para 2030": por qué los diagnósticos de ITS llegan cuando ya hay complicaciones

Los últimos informes del Ministerio de Salud revelan cifras alarmantes con respecto a las Infecciones de Transmisión Sexual ( ITS ) : en nuestro país, actualmente 140.000 personas viven con VIH y el 13% desconoce su diagnóstico. Por otro lado, hay más de 55.000 casos de sífilis , lo que representa un incremento del 71% en relación al periodo 2020-2024.

La Dra. Dolores García Traverso, médica ginecóloga, explicó a MDZ que la gran mayoría de los pacientes no acuden al consultorio a modo de prevención, sino cuando ya hay lesiones.

No obstante, las consecuencias de no tratar a tiempo una ITS pueden ser críticas: la sífilis puede producir alteraciones en las terminaciones nerviosas y en los vasos sanguíneos, lo que podría derivar en la muerte. Además, se pueden desencadenar complicaciones obstétricas, no solamente la llamada sífilis congénita —cuando la mamá le trasmite la infección al bebé—, sino que también puede ser la causa de un aborto espontáneo.

El sida , por su parte, es la etapa avanzada de la infección por el VIH y consiste en una alteración en el sistema inmune, lo que puede llevar definitivamente a la muerte. Otras ITS , como el gonococo y la clamidia, pueden llevar a la infertilidad si no son tratadas con tiempo. En el caso del HPV, la consecuencia en las mujeres podría ser el cáncer de útero.

"Desde la salud pública, tenemos la posibilidad hoy de poder terminar con la epidemia del sida para el 2030”, afirmó el Dr. Miguel Pedrola, Director científico para Latinoamérica y el Caribe en AHF. “El tema es que no estamos haciendo nada para llegar a eso, porque estamos llegando tarde al diagnóstico. Hoy en Argentina, el 50% de los nuevos diagnósticos de VIH , le llamamos diagnósticos tardíos, porque las defensas de esas personas ya están muy bajas. No tienen sida , pero están muy bajas. Cuando llegamos a eso, quiere decir que estas personas hace mucho tiempo que ya están viviendo con VIH y que por lo tanto estuvieron también transmitiendo el VIH . Entonces, lo que nosotros deberíamos tratar de hacer es llegar rápido al diagnóstico”, amplió Pedrola.

El caso del "nuevo Berlín": Una posible cura definitiva para el SIDA Foto: Archivo MDZ El sida podría erradicarse para 2030.

Diagnósticos tardíos en ITS: qué cuestiones están fallando en el sistema de salud

¿Por qué se llega tarde, entonces, al diagnóstico? La pregunta puede tener varias respuestas, pero los especialistas coinciden, principalmente, en que el sistema de salud debería acercarse más a las personas, y no al revés.

"Nosotros deberíamos aumentar fuertemente el diagnóstico, el testeo, buscar a las personas que viven con VIH aún sin saberlo, acercarlas al sistema de salud, darle un tratamiento y acompañarlas para que este termine siendo efectivo para ellas”, explicó el Director científico para Latinoamérica y el Caribe en AHF. “No es fácil el acceso al diagnóstico, porque la persona tiene que pensar que tiene VIH, por ejemplo, para ir a hacerse un test, en vez de que sea algo de rutina o algo lo suficientemente fácil para pasar por un lugar y hacerse el test rápido”, agregó.

En este sentido, la Dra. Gabriela Poblete, médica infectóloga de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), también puso el énfasis en el sistema de salud. “Obviamente que cuando hay síntomas o alguna sospecha diagnóstica debe hacerse el testeo, pero no debería reservarse únicamente para aquellas situaciones. Hay que aprovechar las oportunidades que uno tiene como personal de salud para ofrecerlo, incluso cuando el paciente consulta por otro motivo. A veces el paciente lo pide espontáneamente porque escuchó a algún conocido, pero todos deberían tener las herramientas y la capacidad de ofrecerlo como estrategia de prevención”, explicó Poblete.

Frente a esta idea de una mayor oferta de testeos, la infectóloga destacó el rol del personal médico en su totalidad: “A veces el paciente pide el testeo a otro especialista y le contestan ‘no, eso consultalo con el infectólogo’, entonces ahí también se pierde o se desgasta el circuito. Por eso considero que debería haber una mayor capacitación en el tema en lo que es atención primaria de salud, como lo puede ser el médico generalista o el médico de familia”, detalló.

Información y campañas de prevención: dos claves que están faltando

En la falta de diagnósticos, también entran en juego dos variables: los mitos y la desinformación: “A mi me pasó de escuchar cosas como ‘es que yo no tengo relaciones con otros hombres’, o ‘yo no consumo trabajadoras sexuales’. A veces todavía está esa mirada un poco prehistórica, estigmatizante”, declaró la infectóloga. En este sentido, los especialistas consultados por MDZ destacaron la importancia de reforzar la educación sexual y las campañas de prevención a nivel nacional.

La Defensoría nacional inició una investigación de oficio por los inconvenientes en la importación de insumos médicos indispensables para la atención, tratamiento y diagnóstico de diversas patologías Foto: shutterstock.com En la falta de diagnósticos, también entran en juego dos variables: los mitos y la desinformación. Foto: shutterstock.com

Por otro lado, cabe resaltar que, según el último Boletín de Respuesta al VIH y las ITS en Argentina, el 99% de las infecciones en varones y el 98% en mujeres se debe a prácticas sexuales sin protección. Aquí entra en juego la reciente tendencia a no usar preservativo durante los encuentros sexuales, el método más efectivo de prevención contra las ITS y los embarazos no deseados.

“Si bien nosotros insistimos en el uso del preservativo, también aceptamos y asumimos de que hay un grupo que no lo va a usar, como lo pueden ser trabajadores y trabajadoras sexuales. Ahí aparecen otras herramientas, como la profilaxis Pre-exposición (PrEP por sus siglas en inglés) y Post-exposición (PEP) contra el VIH, y el DoxyPEP contra sífilis y clamidia. Pero en ese sentido, hay que ofrecer esa información cuando el paciente viene espontáneamente, que sepa que también existen esas estrategias de prevención. Muchas veces, la información le termina llegando por parte de sus pares, pero también creo que hay falta de concientización desde la parte médica”, explicó.

A qué se puede acceder en el sistema público y de forma gratuita

En los hospitales públicos, cualquier paciente debe poder acceder al test rápido de sífilis y VIH, el cual se realiza ese mismo día. Asimismo, si está el diagnóstico, se debe dar el tratamiento en el momento. Con respecto a métodos preventivos, todos los hospitales deben repartir preservativos gratuitos, así como también el PrEp y la profilaxis Post-exposición.