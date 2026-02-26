Crece la economía, cae la industria: el contraste detrás del 4,4% anual

El columnista de economía Carlos Burgueño analizó en MDZ Radio los últimos datos de actividad y sostuvo que “que la economía crezca es una buena noticia”. Según precisó, “el año pasado creció 4,4%. Si la economía no crece, no hay mucho para decir”.

Al referirse a los datos de diciembre, explicó que hubo “un crecimiento contra diciembre del año anterior de 3,5” y “un interanual desestacionalizado de 1,8%”. En ese sentido, remarcó: “Ahí está la clave de todo en este crecimiento. Tuvimos un muy buen diciembre con un crecimiento muy fuerte. Y esto impulsó el dato final que es un crecimiento de 4,4%”.

Recordó además que “veníamos de una caída de 1,7% en el 2024”, pero subrayó que “pegó un rush final fuerte, importante, positivo” que permitió cerrar 2025 con una expansión mayor a la prevista. “Reitero, que la economía crezca es bueno. Es muy positivo porque sin eso no tiene nada que discutir”, afirmó.

Burgueño advirtió que la mejora no fue homogénea: “Tenés ganadores muy ganadores y perdedores muy perdedores. La foto del crecimiento, la foto de la economía argentina del 2025 es una foto muy exacta de lo que está pasando ”.

Entre los sectores dinámicos, destacó que “agricultura, ganadería, el campo, casi que no le da el cuadro para todo lo que creció. 32,2%”. También señaló que “minas y canteras”, que incluye “petróleo y gas, minería”, mostró “un crecimiento de 14,1%”, mientras que “pesca pegó un salto fuerte, casi 18,3%”. A ello sumó al sistema financiero: “Los bancos, el sistema financiero argentino está muy bien. Ganaron el año pasado un 14%”.

“La economía argentina de hoy es la que te muestra este cuadro. El campo, extraordinario. Vaca Muerta, energía, oil and gas, extraordinario. La minería, el futuro”, describió.

Construcción, consumo e industria en retroceso

En contraste, indicó que “la construcción” tuvo “muy poco crecimiento, 0,4%”, que “pierde el consumo” y que “industria manufacturera directamente está fuera”.

Advirtió que el dinamismo de los sectores primarios no compensa la caída en ramas intensivas en empleo: “Ni el campo, ni la minería, ni Vaca Muerta te va a absorber la gente que pierde su trabajo porque la industria manufacturera va para atrás”.

Para el columnista, “la foto es muy clara” y ofrece argumentos al Gobierno para sostener el rumbo: “¿Por qué voy a cambiar? ¿Por qué tengo que tocar el dólar? ¿Por qué tengo que hacer política industrial? ¿Por qué tengo que proteger sectores que no pueden competir? Si estoy creciendo 4,4%”.

Finalmente, planteó un interrogante social: “Acá hay un costado social que no sé cómo termina o presumiblemente termina mal”, y ejemplificó con el caso de una empresa láctea que “despidió ayer 200 personas” con “la explicación es por falta de consumo”. “Ahí creo que hay un problema serio”, concluyó.