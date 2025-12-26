La desocupación en Mendoza creció fuerte y cada vez más se busca un segundo empleo

En solo un año, el Gran Mendoza sumó 7.000 desempleados y 20.000 personas que, teniendo empleo están en búsqueda de un segundo. Así lo indicaron las cifras del informe de Mercado de trabajo correspondientes al tercer trimestre del 2025 publicadas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos ( Indec ). Si bien la buena noticia pasó por la disminución de 0,2 puntos porcentuales del desempleo respecto al segundo trimestre de este año, el indicador tuvo un crecimiento de 1,2 puntos porcentuales respecto a 2024, pasando de una tasa de 5% a 6,2%.

A contramano de lo que sucedió a nivel nacional , en el periodo de julio, agosto y septiembre del año pasado, el área metropolitana de Mendoza tenía 26.000 desempleados. En cambio, en el mismo trinomio del 2025 tuvo 33.000 personas desocupadas. Así, se pasó de una tasa de actividad de 48,5%, una de empleo de 46% y de desocupación de 5% en 2024, a 49,3% para el primer indicador, 46,3% en el segundo y 6,2% para el tercero durante este año.

Si miramos el mapa del empleo en el país, el promedio de la desocupación en el Gran Mendoza se ubicó por debajo del total de los 31 aglomerados urbanos medidos por el Indec, que marcó 6,6% y de los aglomerados del interior, que tuvieron una cifra de 6,3%. Sin embargo, el registro provincial quedó muy por encima de los registros regionales, donde el Gran San Luis cerró con 3,5% de desempleo y el Gran San Juan con 3,2%.

Al contextualizar otros indicadores laborales en Mendoza del tercer trimestre de este año comparándolos con el segundo trimestre de 2025 y el mismo periodo de 2024, nos encontramos algunas situaciones dispares. Tanto la tasa de actividad y la de empleo mejoraron respecto al año anterior, pero, a diferencia de la desocupación, tuvieron una baja respecto al trimestre anterior .

Durante julio, agosto y septiembre hubo un total de 525.000 personas en la población económicamente activa en el Gran Mendoza, 493.000 de ellas ocupadas, dejando una tasa de actividad de 49,3% y una tasa de empleo de 46,3%.

En abril, mayo y junio, el área metropolitana contaba con 540.000 personas en la población económicamente activa, con una tasa de actividad de 50,8% y con 506.000 personas con empleo, lo que dio una tasa de 47,6%. Hace un año, estas cifras eran de 513.000 personas económicamente activas y 487.000 con trabajo, con una tasa de actividad de 48,5% y una de empleo de 46%.

La necesidad de “llegar a fin de mes”

En el tercer trimestre de 2025 se profundizó una situación que ya se venía observando en el año. Cada vez son más los mendocinos que, teniendo trabajo, están en la búsqueda de un segundo empleo. De acuerdo a lo expuesto por el Indec, el Gran Mendoza acumuló 119.000 personas en esta situación, lo que se traduce en una tasa de 22,7%.

La cifra es superior a la registrada tanto en el trimestre anterior como hace un año. En el segundo trimestre de 2025 fueron 108.000 los mendocinos del área metropolitana que, pese a estar ocupados, estaban en búsqueda de un segundo empleo, con una tasa de 20%. Asimismo, en el tercer trimestre de 2024 esta cifra era de 99.000, el equivalente al 19,4%.

Así, en solo tres meses se sumaron 11.000 mendocinos en búsqueda de un segundo trabajo y en un año la cifra llegó a 20.000 personas para las que los ingresos de un solo empleo ya no les resultaron suficientes.