Riesgo país en la mira del mercado: claves para entender qué puede pasar antes del pago de enero a bonistas

El riesgo país tocó la semana pasada los 555 puntos básicos y subió por encima de las 570 unidades. El mercado espera por el Presupuesto , despejar los pagos de enero, las reformas y el proceso de acumulación de reservas para que siga a la baja.

El índice que elabora el JP Morgan necesita comprimir al menos hasta los 500 puntos para que el equipo económico pueda salir a los mercados a una tasa razonable. Si bien el propio ministro de Economía, Luis Caputo adelantó que idealmente no recurriría a la colocación de un bono bajo legislación extranjera (el Presupuesto 2026, en caso de aprobarse, lo habilita) para completar los dólares para hacerle frente a los pagos de enero. Aún así, el Gobierno cuenta con otras herramientas, como el swap o un repo con bancos.

Lo cierto es que en caso de necesitarlo necesita que el índice toque el menor valor posible para poder poder conseguir financiamiento al menor costo posible. Pero, según señaló Suramericana Visón en su último informe, el programa con el FMI asume que el oficialismo accedería a los mercados internacionales con riesgo país en 500 puntos por un monto de US$5.000 millones.

La semana pasada, el riesgo país logró tocar los 555 puntos, mínimos en más de siete años, tras el anuncio de las modificaciones en el esquema cambiario (el ritmo del crawl de las bandas de flotación se ajustarán por inflación) a parir de enero de 2026 y que el Banco Central (BCRA) comenzará un proceso de acumulación de reservas el año que viene, algo que la City demandaba y seguirá de cerca su evolución.

Un impulso adicional lo dio La calificadora de riesgo internacional S&P Global Ratings, que el jueves de la semana pasada subió la nota crediticia de Argentina un grado a CCC+ y con una perspectiva estable.

Pero el mercado también sigue de cerca los pasos del oficialismo en el Congreso. Aunque la Libertad Avanza consiguió darle media sanción en Diputados al Presupuesto 2026, no pudo aprobar los artículos que derogan las leyes de financiamiento universitario y emergencia pediátrica. Ahora, el anteproyecto va al Senado donde se tratará este viernes y el Gobierno espera tenerlo aprobado.

A su vez, se decidió postergar hasta febrero el debate por la reforma laboral. Estos embates que sufrió el oficialismo tuvieron su reflejo en la pizarra: al cierre del viernes de la semana pasada, el riesgo país se ubicó en 573 unidades.

El índice se ubica actualmente en los 575 puntos, valor de cierre del martes, debido a que no hubo mercado ni miércoles ni jueves por los feriados de los festejos de Noche Buena y Navidad.

Desde hace ocho ruedas consecutivas el índice de riesgo país viene en baja y se ubica en los niveles más bajos en seis meses. Foto: Archivo Desde hace ocho ruedas consecutivas el índice de riesgo país viene en baja y se ubica en los niveles más bajos en seis meses. Foto: Archivo

Qué debe ocurrir para que siga a la baja el riesgo país

Para poder salir al mercado internacional de capitales a conseguir financiamiento, el Gobierno debe lograr que el riesgo país se comprima lo que más pueda y así poder conseguir financiamiento al menor costo posible.

Luego de los anuncios del BCRA acerca del nuevo régimen cambiario y monetario que implementará a partir de enero próximo, el riesgo país volvió, por tercera vez en el año, a perforar el umbral de los 600 puntos básicos. Aunque la semana pasada, volvió a subir hasta asentarse por arriba de los 570 puntos. En las otras dos instancias donde el índice logró quebrar las 600 unidades (3/1 y 10/11) luego no se pudo consolidar la baja de ese nivel y el descenso se revirtió rápidamente.

"Creemos que el foco está puesto en volver a los mercados en enero para poder rollear el pago de la deuda y finalmente volver al mercado internacional de deuda", apuntó Nicolás Cappella, analista financiero del grupo IEB.

Desde el viernes previo a las elecciones del 26 de octubre, el riesgo país retrocede 506 puntos desde los 1.081 pbs. En diciembre, acumula una caída de cerca de 73.

El índice se ubica actualmente en los 575 puntos, valor de cierre del martes. Con esos niveles, el costo de financiamiento en moneda extranjera sería de más del 9,1% anual en caso que el equipo económica vaya a emitir deuda en Wall Street.

"El proceso de compresión del riesgo país podría profundizarse una vez realizado el pago del 9 de enero y especialmente si se acelera el programa de compras de reservas. Este escenario abriría la posibilidad de un retorno gradual a los mercados internacionales en los próximos meses. No obstante, el éxito de este esquema dependerá de las señales concretas que continúe dando el Gobierno y, fundamentalmente, del cumplimiento efectivo y la implementación de las medidas anunciadas, que el mercado seguirá monitoreando de cerca", señaló la consultora Invecq.

Por su parte, desde la Suramericana Visión expresaron: "Las próximas jornadas serán determinantes para el Gobierno, que busca consolidar su mayor fortaleza política y avanzar rápidamente en sesiones extraordinarias con la sanción del Presupuesto 2026 y Régimen de Inocencia Fiscal al que se suma el proyecto de ley de Compromiso nacional para la Estabilidad fiscal y monetaria, y la Reforma Laboral a tratarse en febrero"

Y concluyeron: "El actual nivel de riesgo se encuentra unos 75 pbs por encima del spread que asume el programa con el FMI (500 pbs) al que el país accedería en el año 2026 para colocar deuda en los mercados internacionales por un monto de US$5.000 millones".