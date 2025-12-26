Inflación sin freno: el año del tomate y cuáles son los diez alimentos que más subieron en 2025

En un año en el que el Gobierno celebró la baja de la inflación, clave para el resultado de las elecciones del 26 de octubre, muchos argentinos sienten que la baja de precios no les llega al bolsillo. Así, el impacto de los aumentos en alimentos y bebidas explica por qué cuesta tanto perforar el piso del 2%.

MDZ realizó un análisis propio en base a los datos relevados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) , tomando los primeros once meses del año (noviembre es el último dato disponible), para determinar cuáles fueron los diez productos alimentarios que más subieron en el año que termina. Como queda claro en este relevamiento no están incluidos los incrementos de precios registrados durante diciembre.

El ranking es liderado de lejos por el tomate redondo , que a comienzos de año tenía un precio promedio de $1261.57 el kilo, mientras que el mes pasado marcó un valor promedio de $2202,78, lo que representa un incremento de 74,6%, muy por encima del 27,9% de inflación del conjunto de la economía acumulada en los once meses.

El precio del tomate redondo se "escapó" este año y casi triplicó la inflación anual.

Pero más allá de este dato, que ya de por sí sorprende por la magnitud del aumento, se observa que los tres productos que siguen pertenecen todos al rubro cárnico, superando holgadamente el 50% de suba.

Así, el segundo puesto es ocupado por la paleta , que tuvo incremento de 56,36%, tras pasar de $8329,72 a 13024,15 el kilo entre enero y noviembre.

Justo atrás se anota el cuadril, con un precio $16.063,71 en noviembre, que marca un aumento de 56,35% versus los $10.273,77 de comienzos de enero.

carniceria carne carnes bajo consumo inflacion precios precio (6).JPG Paleta, cuadril y nalga encabezan los cortes con mayores aumentos en este año que ya termina, con subas arriba del 50%. Santiago Tagua/MDZ

La nalga ocupa el cuarto lugar, con incremento de 54,49%, derivado de un precio que pasó de $10.835,89 en el arranque del año a $16.740,11.

La primera infusión que aparece en el ranking es el café molido, con un salto de 53,01% al pasar de $8.036,44 a $12.296,68.

Más atrás queda la banana, que registró una variación del precio de 50,62%, luego de venderse en promedio a $2.030,93 el kilo a principios de año a $3058,95.

El top ten de subas de precios se completa con el kilo de asado, que subió 49,3%, luego de pasar de $8.911,73 a $13.304,75.

Aceite para arriba

Luego, en el octavo lugar del ranking de aumentos está el aceite de girasol en botella de 1,5 litros, que marcó un avance de precios del 49,26%, con una variación de precios promedio de $3.472,38 a $5.182,99.

Más atrás quedó la carne picada común, que en enero tenía un precio de $5.395 a $8.018,07, un incremento de 48,62%.

Cierra el ranking de los 10 productos que más subieron en el año la manzana deliciosa con un incremento de 43,07%, pasando de $2.407,09 a principio de año a $3.443,90 en noviembre de 2025.