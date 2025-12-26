Plazo fijo: qué bancos aumentaron sus tasas de interés en diciembre
Plazo fijo: los bancos que aumentaron sus tasas de interés en diciembre y cuáles ofrecen los rendimientos más altos.
El cierre de diciembre trajo movimientos en las tasas de interés de plazo fijo, con varias entidades financieras que ajustaron sus rendimientos para captar ahorristas. Según los datos relevados, algunos bancos y compañías financieras mejoraron sus tasas respecto de la semana pasada, mientras que otros las mantuvieron estables.
Los bancos que subieron sus tasas
Entre las entidades que modificaron sus rendimientos se destacan Crédito Regional Compañía Financiera, que pasó de 27,5% a 28%; Reba Compañía Financiera, que subió de 27% a 28%; y Banco Meridian, que también aumentó de 27% a 28%, quedando entre los más altos del mercado.
A su vez, el Banco Hipotecario mejoró de 22% a 25% para no clientes, mientras que el Banco Julio ajustó de 26,5% a 24,5% según segmento. En los bancos públicos, el Banco Nación pasó de 22,5% a 23,5% y el Banco Provincia de Buenos Aires subió de 22% a 22,5%.
Tasas que se mantuvieron
Entidades como Banco CMF (27%), Banco Voii (27%), Banco Mariva (27%), Bibank (26%) y Banco Macro (25%) conservaron sus niveles de la semana pasada, manteniéndose competitivas frente a las subas de otras financieras. Por su parte, el ICBC mantuvo su tasa en 23,5%.
Qué significa para los ahorristas
Las compañías financieras como Reba, Meridian y Crédito Regional lideran con tasas cercanas al 28%, mientras que los bancos tradicionales muestran ajustes más moderados. La tendencia refleja una estrategia de las entidades más pequeñas y digitales para atraer depósitos, frente a la cautela de los bancos de mayor volumen.