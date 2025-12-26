Plazo fijo: qué bancos aumentaron sus tasas de interés en diciembre

Plazo fijo: los bancos que aumentaron sus tasas de interés en diciembre y cuáles ofrecen los rendimientos más altos.

El plazo fijo sigue siendo la opción más elegida por los ahorristas. Foto: Shutterstock

El cierre de diciembre trajo movimientos en las tasas de interés de plazo fijo, con varias entidades financieras que ajustaron sus rendimientos para captar ahorristas. Según los datos relevados, algunos bancos y compañías financieras mejoraron sus tasas respecto de la semana pasada, mientras que otros las mantuvieron estables.

Los bancos que subieron sus tasas Entre las entidades que modificaron sus rendimientos se destacan Crédito Regional Compañía Financiera, que pasó de 27,5% a 28%; Reba Compañía Financiera, que subió de 27% a 28%; y Banco Meridian, que también aumentó de 27% a 28%, quedando entre los más altos del mercado.

A su vez, el Banco Hipotecario mejoró de 22% a 25% para no clientes, mientras que el Banco Julio ajustó de 26,5% a 24,5% según segmento. En los bancos públicos, el Banco Nación pasó de 22,5% a 23,5% y el Banco Provincia de Buenos Aires subió de 22% a 22,5%.

El plazo fijo es uno de los métodos de ahorro más elegidos. Foto: Shutterstock Varias entidades financieras ajustaron sus tasas de plazo fijo en diciembre. Foto: Shutterstock Tasas que se mantuvieron Entidades como Banco CMF (27%), Banco Voii (27%), Banco Mariva (27%), Bibank (26%) y Banco Macro (25%) conservaron sus niveles de la semana pasada, manteniéndose competitivas frente a las subas de otras financieras. Por su parte, el ICBC mantuvo su tasa en 23,5%.