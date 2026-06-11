Guaymallén abrió las inscripciones para nuevos talleres culturales gratuitos: cómo anotarse

La Municipalidad de Guaymallén , a través de la Dirección de Cultura y Turismo, informó que ya se encuentran abiertas las inscripciones para los talleres culturales que comenzarán durante el mes de junio en diferentes espacios del departamento.

Las propuestas son gratuitas y cuentan con cupos limitados. Están dirigidas a vecinos interesados en desarrollar su creatividad, incorporar nuevas habilidades y participar de actividades artísticas y recreativas en un ámbito de aprendizaje e intercambio.

Quienes deseen participar deberán completar el formulario de inscripción habilitado por el municipio. La oferta incluye opciones vinculadas a las artes visuales, las técnicas artesanales, el reciclaje y la danza folclórica.

Entre las propuestas disponibles se encuentra el Taller de vitrofusión, a cargo de Constanza Collado. La actividad se desarrollará los martes y viernes, de 15:30 a 17:30, en la Sala Blas Shopping, ubicada en Lincoln 277, Villa Nueva.

También se dictará el Taller de relieves, texturas y reciclaje, coordinado por Alejandra Pastor. Las clases serán los lunes y miércoles, de 15:30 a 17:30, en el mismo espacio cultural de Villa Nueva.

Otra de las alternativas es el Taller de artes visuales “Pintando almas”, a cargo de Bibiana Albornoz. Los encuentros tendrán lugar los jueves, de 15 a 17, en el Centro Cultural Pascual Lauriente, ubicado en Bandera de Los Andes 8956, Rodeo de la Cruz.

La propuesta se completa con el Taller de folclore y ritmo, coordinado por Marisol Méndez. Esta actividad se realizará los martes de 15 a 17 en la Unión Vecinal 4° Barrio Luz y Fuerza, situada en Ituzaingó 825, Dorrego.

talleres guaymallén1 Guaymallén suma actividades gratuitas durante junio con cupos limitados. Prensa Guaymallén

Cómo realizar la inscripción

Desde el municipio destacaron que estas iniciativas buscan acercar el arte y la cultura a la comunidad, generando espacios de encuentro y formación accesibles para vecinos de distintas edades e intereses.

Las personas interesadas en participar pueden inscribirse de manera online a través del siguiente formulario. Debido a que los cupos son limitados, se recomienda completar el trámite con anticipación para asegurar un lugar en la actividad elegida.