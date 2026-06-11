Guaymallén abrió las inscripciones para nuevos talleres culturales gratuitos: cómo anotarse
Las actividades se dictarán durante junio en distintos espacios del departamento. Son gratuitas, tienen cupos limitados y requieren inscripción previa.
La Municipalidad de Guaymallén, a través de la Dirección de Cultura y Turismo, informó que ya se encuentran abiertas las inscripciones para los talleres culturales que comenzarán durante el mes de junio en diferentes espacios del departamento.
Las propuestas son gratuitas y cuentan con cupos limitados. Están dirigidas a vecinos interesados en desarrollar su creatividad, incorporar nuevas habilidades y participar de actividades artísticas y recreativas en un ámbito de aprendizaje e intercambio.
Quienes deseen participar deberán completar el formulario de inscripción habilitado por el municipio. La oferta incluye opciones vinculadas a las artes visuales, las técnicas artesanales, el reciclaje y la danza folclórica.
Qué talleres culturales ofrece Guaymallén
Entre las propuestas disponibles se encuentra el Taller de vitrofusión, a cargo de Constanza Collado. La actividad se desarrollará los martes y viernes, de 15:30 a 17:30, en la Sala Blas Shopping, ubicada en Lincoln 277, Villa Nueva.
También se dictará el Taller de relieves, texturas y reciclaje, coordinado por Alejandra Pastor. Las clases serán los lunes y miércoles, de 15:30 a 17:30, en el mismo espacio cultural de Villa Nueva.
Otra de las alternativas es el Taller de artes visuales “Pintando almas”, a cargo de Bibiana Albornoz. Los encuentros tendrán lugar los jueves, de 15 a 17, en el Centro Cultural Pascual Lauriente, ubicado en Bandera de Los Andes 8956, Rodeo de la Cruz.
La propuesta se completa con el Taller de folclore y ritmo, coordinado por Marisol Méndez. Esta actividad se realizará los martes de 15 a 17 en la Unión Vecinal 4° Barrio Luz y Fuerza, situada en Ituzaingó 825, Dorrego.
Cómo realizar la inscripción
Desde el municipio destacaron que estas iniciativas buscan acercar el arte y la cultura a la comunidad, generando espacios de encuentro y formación accesibles para vecinos de distintas edades e intereses.
Las personas interesadas en participar pueden inscribirse de manera online a través del siguiente formulario. Debido a que los cupos son limitados, se recomienda completar el trámite con anticipación para asegurar un lugar en la actividad elegida.