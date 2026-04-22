La lista oficialista ganó las elecciones en el Colegio de Abogados. 

Alejandra Natalia Lanci será la nueva presidenta del Colegio de Abogados y Procuradores. La lista oficialista se impuso por el 62% de los votos por sobre la opositora y, por lo tanto, seguirá gobernando el mismo espacio por los próximos dos años.

El listado 1 se quedó con 7 miembros en el Directorio y 11 en el Tribunal de Ética. En tanto que la lista 2, que era APA- Alternativa Profesional Autónoma-, que llevaba como principal candidato a Alejandro Poquet, obtuvo 3 integrantes en cada sector.

La división de los cargos corresponde a quién se impuso y a quién quedó segundo. Es decir, está establecido por reglamento. Las elecciones fueron este miércoles de 8 a 20, en la sede de la entidad que queda en Pedro Molina 447 de ciudad.

Lanci es una abogada que trabaja en la asesoría de Gobierno de la Provincia. Su cargo lo obtuvo por concurso hace 26 años. Además, es hija de Hugo Lanci, un histórico dirigente radical premiado en España por ser quien más habeas corpus en protección de los abogados presentó durante la dictadura.

Mesa 1:

Lista 1 - 244

Lista 2 - 145

Mesa 2:

Lista 1 - 241

Lista 2 - 159

Mesa 3:

Lista 1 - 236

Lista 2 - 154

Mesa 4:

Lista 1 - 241

Lista 2 - 159

La puja por el Colegio de Abogados y un posible reemplazo

La oposición jugó fuerte: con Poquet a la cabeza, que no tiene trayectoria en el Colegio pero sí un amplio historial como funcionario, abogado y profesor universitario. Fue muy crítico de la actual gestión y le achacó ser funcional al Poder Ejecutivo provincial.

La bandera del listado fueron las de la independencia de otros poderes. La lista oficialista no salió públicamente a defender su posición- no hizo campaña por medios de comunicación a diferencia de la oposición- pero discutió que Poquet no tenga trayectoria ni haya participado previamente en el Colegio.

Lanci rindió para jueza pero aún no se ha producido la vacante. Si ocurre, será reemplazada por el vicepresidente: Claudio Esteban Tejada, un abogado con poder en las aseguradoras. Escribe habitualmente sobre derecho civil y comercial. Ha sido miembro del Tribunal de Ética en este período.

Lista oficialista Colegio de abogados

Por qué son relevantes las elecciones del Colegio de Abogados

El Colegio de Abogados no es una institución profesional nada más. Cumple un rol clave en la vida democrática de la provincia de Mendoza. Entre sus funciones, elige a los representantes de la abogacía ante el Consejo de la Magistratura, el órgano constitucional que interviene en la selección, suspensión y remoción de jueces.

Además, la Legislatura suele requerir su opinión sobre distintos proyectos de ley. El Colegio también cuenta con un Directorio y un Tribunal de Ética. Este último es el encargado de evaluar denuncias contra abogados, determinar su admisibilidad y, en caso de corresponder, aplicar sanciones que pueden llegar incluso a la suspensión o cancelación de la matrícula profesional.