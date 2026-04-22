Un reconocido conductor entrevistará a Dante Gebel: fecha, hora y todo a saber

La pantalla de A24 se prepara para recibir esta medianoche un encuentro televisivo que promete acaparar la atención de la audiencia. Luis Novaresio, fiel a su estilo agudo y profundo, recibirá en su nuevo ciclo de entrevistas a Dante Gebel .

El exitoso presentador se someterá a un encuentro que buscará indagar al hombre detrás del fenómeno de masas, enfocándose en su carrera, y en un contexto de definición de candidatura en cara al 2027.

Gebel ha sabido construir un verdadero imperio mediático desde la costa oeste de los Estados Unidos. Con producciones de alto nivel técnico y visual, como su reconocido formato "La Divina Noche", se ha codeado con grandes figuras del espectáculo, la música y la cultura pop.

La entrevista de esta noche se presenta como excusa ideal para conocer el lado B, C y D de su vida. Además, se esperan detalles de su posible candidatura presidencial para el próximo año.

En fragmentos previos de la entrevista pregrabada, el hombre que no se considera pastor detalló su postura política por fuera del oficialismo y del peronismo, también expresó "no querer ser candidato", pero deberá definir una decisión previo a septiembre. Con estas declaraciones y una "gira" nacional que incluyó reuniones con empresarios, sindicalistas y dirigentes políticos , el hombre llega a los sillones de Novaresio por primera vez.

dante gebel

La entrevista se dará por la pantalla de A24 en la medianoche de este mismo miércoles. En sus redes sociales oficiales, Gebel confirmó la noticia con una fotografía junto al periodista: "¡Gracias por la nota! Esta noche en A24".