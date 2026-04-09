Increíble: la Municipalidad de Malargüe se quedó sin luz por falta de pago.

Las dificultades financieras no solo se extienden a las familias, sino que también llegan a las instituciones: este jueves, la Municipalidad de Malargüe comenzó la jornada sin luz por falta de pago a la compañía prestadora del servicio de suministro eléctrico.

La situación se hizo pública rápidamente y la comuna debió establecer medidas de emergencia, como la instalación de un generador eléctrico. Y quien no se demoró en dar explicaciones fue el propio intendente Celso Jaque .

En declaraciones a la prensa, el exgobernador detalló cuál es el panorama que enfrenta el Municipio más austral de Mendoza. "La realidad de la Argentina, de las provincias y más los municipios es que estamos atravesando una situación financiera compleja. Producto de la disminución en la recaudación, hace que se tomen medidas muchas veces dolorosas: hemos disminuido contratos, horas extras, etc., tratando de priorizar los servicios esenciales", señaló.

"Desde el año pasado, al igual que muchas provincias y municipios, abonamos los salarios en término con un descubierto del BNA a tasa cero. La coparticipación viene disminuida. Además, se viene pagando en pequeñas cuotas diarias. Esto implica una dificultad para abonar salarios y el pago a proveedores", resaltó Jaque.

Los detalles de la situación financiera de Malargüe

En ese sentido, comunicó cuál fue el cuello de botella en el que entró la comuna de Malargüe. "En las segundas quincenas veníamos recibiendo alrededor de 1.500 millones de pesos. Este mes han ocurrido cosas complejas: en la segunda quincena de marzo la liquidación es del 49% de lo que recibimos en la misma quincena de febrero", expresó.

"Los salarios brutos son de 1.834 millones de pesos. El neto son 1.220 millones aproximadamente. No podemos hacer frente a la totalidad y ya estamos hablanco con el Ministerio de Hacienda para que nos anticipe la primera cuota del mes de abril para poder asegurar el pago de salarios", mencionó el jefe comunal.

Por esto, aseguró que se debieron tomar medidas drásticas. "Producto de todas estas situaciones que venimos viviendo desde diciembre, tuvimos atraso en el pago de servicios y energía es una de ellos. Hoy hablé con el presidente de la empresa, hicimos una propuesta de pago y nos han cortado la energía eléctrica en el edificio municipal. Vamos a poner el generador para prestar los servicios, pero reconocemos los problemas financieros", sostuvo Jaque.

"También venimos con un crédito del BNA para hacer frente a diversas obras. Se necesitan varias autorizaciones y estamos en todas las conversaciones con el Ministerio de Economía para que lo apruebe, posteriormente pasa al BCRA para ver que el Municipio no sea moroso. Son los grandes problemas de los municipios del país. Se está haciendo una convocatoria para todos los municipios argentinos para la semana que viene", afirmó el Intendente.