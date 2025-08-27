Será juzgado por el abuso sexual de su nieto y ahora lo autorizaron a ejercitarse en el Andino Tenis Club

En esta ocasión, fue la conjueza María Belén Renna quien el viernes elevó a debate la causa liderada por la fiscal de Delitos Contra la Integridad Sexual Laura Nieto e hizo lugar al pedido de la defensa para modificar el sitio en el cual el jubilado de 77 años, imputado por presuntas vejaciones hacia su nieto menor de edad, desarrolle las actividades deportivas que le recomendó su médico de cabecera, a raíz del deterioro de su salud por un grave caso de artritis .

Previamente, luego de la controversia que generó la presencia del sindicado abusador en Regatas , la Justicia lo autorizó nuevamente a salir de su casa de Ciudad, donde cumple con el régimen de detención domiciliaria , para salir cuatro días a la semana para ejercitarse en el Golf Club Andino , también ubicado en el Parque General San Martín . No obstante, ahora la defensa volvió a pedir una modificación.

Al igual que en las dos ocasiones anteriores, la magistrada del Tribunal Penal Colegiado N°1 puso como condiciones que el acusado de abuso sexual sea trasladado por un chofer contratado de manera particular y que realice la actividad deportiva en un sector aislado, evitando el contacto con menores de edad, detallaron fuentes judiciales.

Fuentes allegadas al caso revelaron que este lunes llegó el oficio correspondiente al Servicio Penitenciario, para poner en conocimiento a las autoridades de la Unidad VIII de Detenciones Domiciliarias sobre las salidas que se le autorizaron al sindicado abusador, con el objetivo de que se tomen los recaudos pertinentes.

La denuncia por abuso sexual y la salud del acusado

El septuagenario fue denunciado en 2020 como autor de un abuso sexual que sufrió su nieto cuando tenía sólo 4 años. Debido a la corta edad de la víctima, no fue sencillo avanzar con los peritajes y entrevistas en Cámara Gesell al menor de edad, por lo que recién tres años después de realizada la presentación judicial, a mediados de 2023, el hombre fue detenido por personal de Investigaciones.

Luego de ser imputado por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo y por la calidad de guardador, el sospechoso pasó a la cárcel. Pese a eso, tuvo una corta estadía en un penal provincial y el 25 de septiembre de ese mismo año la jueza María Cristina Pietrasanta le dictó la prisión preventiva en modalidad domiciliaria, monitoreado mediante tobillera electrónica, a raíz de que el hombre tuvo que someterse a una operación de cambio de las prótesis que tenía en la cadera y en un brazo.

Luego de esas cirugías, el cuadro del jubilado comenzó a complicarse y presentó un repentino deterioro de su salud, que desembocó en una artritis etapa 4. Eso condujo a que su médico le recomendara realizar una serie de ejercicios para apalear sus dolencias físicas, por lo que su abogado solicitó en varias ocasiones el permiso para salir de su domicilio y desarrollar las prácticas deportivas.

Polémica en Regatas

En principio, la jueza Pietrasanta le rechazó la solicitud en dos oportunidades, pero luego de que se incorporaron al expediente los peritajes físicos del Cuerpo Médico Forense (CMF), que avalaron la recomendación realizada por el médico del imputado, la magistrada lo autorizó a ejercitarse en Regatas.

Sin embargo, a partir de la información publicada por MDZ, el tradicional club ubicado a orillas del Lago del Parque General San Martín decidió restringirle el ingreso a las instalaciones, frente al malestar que generó el fallo judicial entre los socios.

En esa oportunidad, desde Regatas emitieron un comunicado para llevar tranquilidad a la masa societaria: "Ante la difusión de la noticia publicada y difundida masivamente referida a que el nombrado concurriría al Club Mendoza de Regatas, existe una profunda preocupación y consternación por parte de la masa societaria, en especial por parte de aquellos que tienen a sus hijos menores en la Institución", señalaba el documento.

Y agregaba: ""Conforme el art. 35 del Reglamento General del Club Mendoza de Regatas, "Cuando fuere notoria la imputación de un delito grave o de un hecho infamante ocurrido aún fuera del Club,... la C.D. podrá suspender al socio que hubiere incurrido en él, entretanto se resuelva o aclare debidamente en la jurisdicción que corresponda".