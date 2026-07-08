El paraíso escondido del noreste brasileño que es ideal para escapar de las multitudes en julio

Para aprovechar al máximo la Praia do Carro Quebrado, se recomienda consultar la marea y visitar la playa unas 2 horas antes de la bajamar.

La Praia do Carro Quebrado es una playa virgen en Alagoas, Brasil famosa por sus acantilados coloridos, palmeras y aguas cristalinas. Visitarla en julio te garantiza un escape perfecto de las multitudes, ya que coincide con la temporada baja en el noreste brasileño.

Aunque julio forma parte de la temporada de lluvias en Alagoas, las precipitaciones suelen ser breves e intercaladas con un sol radiante y temperaturas tropicales muy agradables entre 24°C y 26°C.

Entre las actividades más recomendadas se encuentran subir al Mirador de los Acantilados, aprovechar las piscinas naturales, hacer paseos en buggy o cuatriciclo, buscar el icónico monumento del auto roto y disfrutar de un club de playa.

La playa con temperatura agradable en julio. Shutterstock Recomendaciones para ir a la playa Para una experiencia única, se recomienda consultar la Tábua de Marés. Con la marea alta, el mar choca directamente contra los acantilados, cubriendo por completo la arena. Quedarse allí es extremadamente peligroso porque no tendrás espacio para caminar. Por eso debés programar tu visita para llegar unas 2 horas antes del punto más bajo de la marea.

En cuanto a movilidad, no se recomiendan los autos comunes. Los caminos de acceso atraviesan cocotales y senderos de tierra arcillosa muy complejos. Además, debido a las lluvias de julio, el barro empeora de forma considerable. Se aconseja alquilar un vehículo 4x4.