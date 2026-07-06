Para qué sirve poner agua de arroz en tus plantas: cómo preparar el jardín para primavera

El agua de arroz, un fertilizante casero, fortalece las raíces y nutre el suelo, ideal para el cuidado de tus plantas en primavera.

El agua de arroz es un fertilizante natural, económico y fácil de hacer en casa. El almidón y sus micronutrientes como el nitrógeno, el fósforo, el potasio y el hierro, fortalecen las raíces, mejoran la estructura del suelo y nutren la microbiota de la planta.

Hay diferentes formas de preparar el agua de arroz. La clásica es mezclar 1 taza de arroz en 3 o 4 tazas de agua en un recipiente y revolver durante unos segundos hasta que se torne blanca. Finalmente hay que colar el líquido para eliminar los granos los arroz.

También se puede hervir arroz y guardar el líquido de cocción pero es importante que no tenga sal, aceite o condimientos porque podría lastimar la planta. Tampoco se tiene que echar caliente, sino que debe esperarse unos minutos hasta alcanzar temperatura ambiente.

El truco del arroz para el jardín. Canva Cuándo usar el agua de arroz Aunque el agua de arroz es un potente fertilizante, se recomienda usarlo una vez cada 15 o 20 días. Y antes de regar las plantas, se debe diluir el agua de arroz en partes iguales con agua de la canilla para evitar el exceso de almidón. El líquido se debe usar directamente en la tierra de plantas que querés presumir en primavera.