Para qué sirve mezclar agua oxigenada con sal: usos prácticos para tu casa

En el mundo de la limpieza existen fórmulas caseras capaces de resolver desde la remoción de suciedad rebelde hasta la obstrucción de tuberías, convirtiéndose en alternativas ideales para simplificar las tareas del hogar. Un ejemplo es el uso de agua oxigenada y sal común.

La efectividad de este remedio casero radica en la sinergia de las propiedades de sus componentes. Por un lado, el agua oxigenada aporta una fuerte acción desinfectante y blanqueadora natural mientras que la sal actúa como un suave abrasivo y antiséptico, lo que ayuda a desprender las partículas de suciedad adheridas a las superficies o fibras.

Al integrarse, potencian su rendimiento, lo que los vuelve ideales tanto para el cuidado de la ropa como para la desinfección de distintas áreas de la casa.

El proceso para utilizar esta mezcla es sencillo . Primero verter una porción de agua oxigenada y una cucharada de sal dentro de un envase con atomizador. Rociar el líquido directamente sobre la zona afectada o la mancha incrustada. Permitir que la solución repose entre 15 y 20 minutos para que penetre en el material.

Finalmente, frotar suavemente con un cepillo y retirar los restos con la ayuda de un paño humedecido. Tras secar el sector, se notará una reducción significativa de la marca.

Esta preparación es especialmente recomendada por especialistas para tratar tejidos claros o prendas blancas. Sin embargo, se aconseja manipularla con guantes para prevenir posibles irritaciones en la piel. Asimismo, es fundamental recordar que el agua oxigenada nunca debe mezclarse con amoníaco, ya que esa combinación genera reacciones químicas y vapores tóxicos.

Más allá de su función como quitamanchas, esta fórmula también resulta útil para liberar desagües obstruidos de forma ligera.

Para aprovechar este beneficio, se debe verter un poco de sal en la boca del caño, añadir unas gotas de agua oxigenada y, de inmediato, dejar correr agua caliente. Esta acción combinada ayuda a disolver los depósitos de grasa acumulados, permitiendo que el agua fluya con normalidad nuevamente.