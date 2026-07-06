Pinza común o alicate de fuerza: la diferencia entre herramientas que te evita arruinar los cables en casa

Evitar arruinar cables en casa es posible al conocer la diferencia entre una pinza universal y un alicate de fuerza, herramientas con usos específicos para cada tarea.

La pinza universal y el alicate de fuerza son herramientas que hemos visto más de una vez, pero tienen una utilidad diferente que a veces se olvida. Para que evitar problemas en casa, te contamos cómo y cuándo usar cada uno.

La pinza universal es la herramienta clásica del electricista porque sirve para estirar, doblar, pelar cables y cortar alambres. Tiene una boca plana/dentada para sujetar y un filo lateral. Por eso debés mantener la fuerza de tus manos constantemente para que no se suelte.

En cambio, el alicante de fuerza sirve para sujetar piezas sin necesidad de apretar con las manos. Es muy útil para desenroscar tornillos o tuercas, o para inmovilizar tramos de cables tensos. Cuenta con un tornillo regulador en el mango para ajustar la apertura de las mordazas y un sistema de palanca que las traba, fijando la herramienta en su lugar.

La pinza universal es una herramienta universal. Shutterstock Cuándo usar cada herramienta La pinza universal es ideal para instalaciones eléctricas porque puede cortar cobre y aluminio. Pero también ayuda en trabajos donde se requiere precisión como doblar puntas de alambre, dar forma a conductores rígidos o jalar cable atascados dentro de las tuberías. Funciona para tareas domésticas rápidas donde necesitás tener una pieza pequeñas mientras trabajás con la otra mano.