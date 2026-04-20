La fiebre por la inteligencia artificial y el peligro de delegar el liderazgo

La inteligencia artificial no vino a plantear solo un desafío tecnológico. Vino a exponer, con mucha más claridad, la calidad del liderazgo que habita en las organizaciones. Mientras muchas empresas corren detrás de la herramienta , el verdadero punto de inflexión no está en incorporar IA , sino en transformarse para que esa incorporación tenga sentido.

Se sobredimensiona la idea de reemplazo, como si la IA viniera simplemente a sustituir personas. Pero lo que más aparece no es desaparición masiva de roles, sino reconfiguración del trabajo. El problema no es que cambie el mapa. El problema es que muchos no están evolucionando a tiempo. También se confunde velocidad con criterio. Muchas empresas buscan respuestas rápidas en la IA , pero no desarrollan la capacidad de hacer mejores preguntas, interpretar resultados y decidir con criterio. Y ahí está el verdadero valor. Porque usar herramientas no equivale a haberlas integrado al negocio.

Adoptar no es apropiarse. Por eso, el desafío no es tecnológico. Es humano. Y cuando el problema es humano, el liderazgo deja de ser un accesorio para convertirse en el centro. Hoy hay prácticas de conducción que frenan más que cualquier falta de herramientas. Liderazgos que siguen gestionando desde el control y no desde el criterio. Mucho seguimiento de tareas, pero poca conversación sobre decisiones. Mucha exigencia de innovación, pero poca tolerancia al error. Mucha urgencia por usar IA , pero escasa claridad sobre para qué, dónde y con qué valor. Entonces pasa lo previsible: la IA queda reducida a automatizar lo operativo, en lugar de amplificar la capacidad del equipo. Se la usa de manera superficial, sin integración real en procesos clave. Y además se evitan las conversaciones que habría que dar: qué cambia con la IA , qué pasa con los roles, qué expectativas se abren, qué miedos aparecen.

El liderazgo pasa a ser el centro

Cuando esas conversaciones no existen, lo que emerge no siempre es rechazo abierto. A veces aparece algo más silencioso: equipos que cumplen, pero no se comprometen. Frente a este escenario, la pregunta no es solo qué tecnología incorporar. La pregunta es qué tipo de liderazgo estamos cultivando. Un líder que potencia no es el que empuja más. Es el que logra que los demás puedan más. No siente que su valor está en tener todas las respuestas. Su valor está en generar pensamiento en otros. Hace preguntas que invitan a reflexionar, a decidir, a desarrollar autonomía.

IA 22 La inteligencia artificial no vino a plantear solo un desafío tecnológico. Archivo.

Cuando delega, no reparte solamente tareas: delega contexto, propósito y margen de decisión. También acompaña con conversaciones constantes, hace visibles las expectativas, interviene cuando aparecen silencios o tensiones, y no necesita ser el centro de la escena. Su impacto no está en multiplicar su esfuerzo, sino en multiplicar la capacidad de los demás. Y justamente por eso, uno de los mayores riesgos de este momento es delegar en la IA lo que es indelegable del liderazgo. La IA puede producir respuestas. Pero no construye criterio en las personas. Si un líder empieza a apoyarse demasiado en la herramienta para pensar, decidir o incluso dar feedback, su rol empieza a vaciarse.

El equipo puede volverse más rápido en el corto plazo, sí. Pero también más dependiente y menos capaz de sostener decisiones por sí mismo. Además, como la IA suele entregar resultados prolijos y convincentes, aparece una ilusión de calidad. Se cuestiona menos, se discute menos, se exploran menos alternativas. Y cuando baja el cuestionamiento, se debilita el pensamiento crítico. Los errores no desaparecen: solo se vuelven más difíciles de detectar. También se empobrece el aprendizaje. Parte del desarrollo profesional ocurre en el proceso de pensar, equivocarse, ajustar. Si ese recorrido se acorta demasiado y el líder no genera espacios de reflexión, el equipo puede resolver más, pero aprender menos. Lo que se ve en muchas organizaciones confirma este patrón: la tecnología avanza, pero el liderazgo no siempre acompaña.

El líder no genera espacios de reflexión

Entonces no hay transformación, sino superposición. Procesos viejos corriendo sobre tecnología nueva. En el fondo, la IA no va a reemplazar al liderazgo. Pero sí va a dejar al descubierto, con mucha más nitidez, cuándo ese liderazgo no está a la altura. Por eso, antes —o al mismo tiempo— que correr detrás de la herramienta, el foco debería estar en desarrollar habilidades interpersonales y estratégicas, elevar la calidad de las conversaciones y redefinir el rol del líder.Porque la transformación no empieza en la tecnología. Empieza en la forma en que elegimos conducir a otros.

* Lina Zubiria. Magister, speaker, Trainer and Transformation Force.