Herramienta: por qué hay tantos tipos de tornillos y para qué sirve cada uno

La enorme diversidad de cabezas de tornillos suele pasar desapercibida o se considera un capricho del diseño. Sin embargo, la forma de la herramienta y el tipo de ranura responden a criterios estrictamente técnicos: definen la cantidad de torque (fuerza de giro) que se puede aplicar.

La existencia de múltiples formatos responde a que cada aplicación exige niveles específicos de sujeción, precisión y resistencia. Las necesidades varían drásticamente entre el ensamblaje de un mueble de madera, la fabricación de un vehículo expuesto a vibraciones constantes o el montaje de una estructura metálica pesada.

Mientras que algunos perfiles están desarrollados para optimizar el acople de la herramienta y transmitir la mayor fuerza posible, otros buscan quedar perfectamente nivelados con la superficie.

Asimismo, el factor seguridad juega un rol crucial: muchas variantes nacen como sistemas inviolables en dispositivos electrónicos o mobiliario público, impidiendo que cualquier persona pueda removerlos con herramientas convencionales.

Cada ranura y geometría tiene una función específica en el mundo de la fijación. En el caso de la ranura plana, es el diseño más antiguo y tradicional. Se reserva para tareas domésticas sencillas y ajustes básicos que no requieran demasiada presión, ya que el destornillador tiende a deslizarse con facilidad si se fuerza el giro.

Una herramienta muy usada. Fuente: Shutterstock.

Los conocidos Phillips (o de cruz), son muy comunes en el armado de muebles y electrodomésticos. Su forma de cruz autocentra la punta de la herramienta, facilitando el atornillado manual o eléctrico en tareas cotidianas.

En cambio, el Pozidriv es una evolución del sistema Phillips que añade pequeñas ranuras intercaladas en la cruz. Este diseño mejora el contacto con la herramienta, reduciendo notablemente el riesgo de que el destornillador se zafe bajo presión.

También están los Torx (forma de estrella de seis puntas) que son diseñados específicamente para soportar altos niveles de torque sin desgastar la cabeza del tornillo ni la herramienta. Es el estándar en la industria automotriz, la electrónica y la maquinaria de precisión.

La conocida llave Allen (hexagonal interno), muy usada en bicicletas, piezas mecánicas y mobiliario modular. Al ajustarse con una llave Allen, distribuye la fuerza de manera uniforme dentro de la cavidad, ofreciendo un agarre sumamente firme.

Por último, el hexagonal externo que está pensado para las exigencias más severas, como estructuras de construcción o uniones mecánicas pesadas. Al carecer de ranura interna, se ajusta firmemente desde el exterior utilizando llaves fijas, de tubo o criques, soportando tensiones extremas.