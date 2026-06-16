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El arroz con huevo es una de las recetas más prácticas y fáciles

Descubrí la versatilidad de este clásico de la cocina que combina arroz suelto con un huevo perfectamente cocinado, un acierto garantizado.

Candela Spann

¡No cocines horas y horas! El arroz con huevo te resolverá el almuerzo en minutos

¡No cocines horas y horas! El arroz con huevo te resolverá el almuerzo en minutos

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El arroz con huevo es una de las recetas más sencillas, económicas y reconfortantes de la cocina casera. Con ingredientes que casi siempre están disponibles en casa, es posible preparar un plato completo, sabroso y perfecto para resolver un almuerzo o una cena en pocos minutos. ¡Manos a la obra!

Dentro de la cocina cotidiana, esta preparación destaca por su practicidad y versatilidad. Disfrutá de un arroz suelto acompañado de un huevo perfectamente cocinado, logrando una combinación clásica que nunca pasa de moda.

FICHA

Tiempo de cocción
20 minutos
Cantidad de pasos
5 minutos
Tiempo total de preparación
25 minutos
Modo de cocción
Hervido y fritura
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Casera

Ingredientes

  • 200 gr de arroz 200 gr de arroz
  • 2 huevos 2 huevos
  • 1 cucharada de manteca o aceite 1 cucharada de manteca o aceite
  • Sal a gusto Sal a gusto
  • Pimienta a gusto Pimienta a gusto
Pasos
  • Cociná el arroz en abundante agua con sal siguiendo las indicaciones del paquete. Escurrilo y mezclalo con la manteca o el aceite.
  • Freí los huevos en una sartén con un poco de aceite hasta que la clara esté cocida y la yema conserve la textura deseada.
  • Serví el arroz en los platos, colocá un huevo encima de cada porción y condimentá con sal y pimienta.
  • Disfrutá inmediatamente mientras está bien caliente.

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