El arroz con huevo es una de las recetas más prácticas y fáciles
Descubrí la versatilidad de este clásico de la cocina que combina arroz suelto con un huevo perfectamente cocinado, un acierto garantizado.
El arroz con huevo es una de las recetas más sencillas, económicas y reconfortantes de la cocina casera. Con ingredientes que casi siempre están disponibles en casa, es posible preparar un plato completo, sabroso y perfecto para resolver un almuerzo o una cena en pocos minutos. ¡Manos a la obra!
Dentro de la cocina cotidiana, esta preparación destaca por su practicidad y versatilidad. Disfrutá de un arroz suelto acompañado de un huevo perfectamente cocinado, logrando una combinación clásica que nunca pasa de moda.
FICHA
Tiempo de cocción
20 minutos
Cantidad de pasos
5 minutos
Tiempo total de preparación
25 minutos
Modo de cocción
Hervido y fritura
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Casera
Ingredientes
- 200 gr de arroz
- 2 huevos
- 1 cucharada de manteca o aceite
- Sal a gusto
- Pimienta a gusto
Pasos
- Cociná el arroz en abundante agua con sal siguiendo las indicaciones del paquete. Escurrilo y mezclalo con la manteca o el aceite.
- Freí los huevos en una sartén con un poco de aceite hasta que la clara esté cocida y la yema conserve la textura deseada.
- Serví el arroz en los platos, colocá un huevo encima de cada porción y condimentá con sal y pimienta.
- Disfrutá inmediatamente mientras está bien caliente.