Te revelamos todos los tips para que tus zapallitos revueltos no te salgan aguachentos
El revuelto de zapallitos se consolida como una opción práctica y económica dentro de la cocina casera, ideal para almuerzos o cenas ligeras.
El revuelto de zapallitos es una de las recetas más simples y sabrosas de la cocina casera argentina. Gracias a la suavidad de los zapallitos y a la cremosidad que aportan los huevos, se convierte en una opción ideal para resolver un almuerzo o una cena ligera con ingredientes cotidianos. ¡Manos a la obra!
Dentro de la cocina tradicional, este plato destaca por su rapidez de preparación y por su versatilidad. Preparar un revuelto de zapallitos es fácil, económico y lleno de sabor siguiendo unos pocos pasos.
FICHA
Tiempo de cocción
20 minutos
Cantidad de pasos
10 minutos
Tiempo total de preparación
30 minutos
Modo de cocción
Salteado
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Argentina
Ingredientes
- 4 zapallitos verdes
- 1 cebolla mediana
- 4 huevos
- 2 cucharadas de aceite
- Sal a gusto
- Pimienta a gusto
Pasos
- Cortá los zapallitos en cubos pequeños y picá la cebolla.
- Calentá el aceite en una sartén y rehogá la cebolla hasta que esté transparente. Agregá los zapallitos y cociná durante 10 a 15 minutos, hasta que estén tiernos.
- Batí los huevos y añadilos a la sartén. Condimentá con sal y pimienta.
- Cociná revolviendo suavemente hasta que los huevos estén cocidos pero cremosos. Serví inmediatamente.