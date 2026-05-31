El tip secreto de los mejores chefs: el arroz blanco no se hierve, se hace así

El arroz blanco con ajo, laurel y caldo casero demuestra que una preparación simple puede transformarse en un plato lleno de sabor con pequeños cambios. Esta es una de las recetas que apuestan por reemplazar el agua tradicional por un caldo bien aromático, logrando un resultado mucho más intenso, fragante y perfecto para acompañar carnes, verduras o pescados. ¡Manos a la obra!