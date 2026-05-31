El tip secreto de los mejores chefs: el arroz blanco no se hierve, se hace así
Descubre el secreto de los chefs para un arroz blanco perfecto, reemplazando el agua por caldo aromático.
El arroz blanco con ajo, laurel y caldo casero demuestra que una preparación simple puede transformarse en un plato lleno de sabor con pequeños cambios. Esta es una de las recetas que apuestan por reemplazar el agua tradicional por un caldo bien aromático, logrando un resultado mucho más intenso, fragante y perfecto para acompañar carnes, verduras o pescados. ¡Manos a la obra!
Cada vez más cocineros destacan la importancia de construir una buena base de sabor desde el comienzo, utilizando ingredientes como ajo, laurel y caldo caliente durante la cocción. Gracias a estos trucos, el arroz blanco con ajo, laurel y caldo casero se convirtió en una alternativa cada vez más popular dentro de la cocina cotidiana, ideal para quienes buscan darle un giro especial a una guarnición clásica.
FICHA
Ingredientes
- 1 taza de arroz blanco
- 2 tazas de caldo casero caliente
- 3 dientes de ajo
- 2 hojas de laurel
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- Sal al gusto
- Calentar el aceite de oliva en una olla a fuego medio. Incorporar los dientes de ajo ligeramente aplastados y las hojas de laurel, cocinando durante unos segundos para liberar sus aromas.
- Agregar el arroz blanco y mezclar durante un minuto para que los granos se impregnen bien con los sabores y comiencen a verse ligeramente brillantes.
- Verter el caldo casero caliente, añadir la sal y mezclar suavemente. Cuando rompa hervor, bajar el fuego al mínimo y cocinar sin remover
- Cocinar hasta que el líquido se absorba por completo, aproximadamente entre 15 y 18 minutos. Apagar el fuego y dejar reposar tapado durante 5 minutos antes de servir para que el arroz termine de asentarse y quede más suelto.