China cosecha primeras muestras de arroz cultivado con "semillas espaciales"

El estudio de China busca conseguir, por primera vez, dos generaciones consecutivas del cultivo de arroz en órbita, para alimentar a astronautas.

Los astronautas de China que se encuentran actualmente en la estación espacial Tiangong cosecharon con éxito las primeras muestras de arroz cultivado a partir de "semillas espaciales" en un experimento que busca lograr, por primera vez, dos generaciones consecutivas del cultivo en órbita, un paso más hacia una futura producción de alimentos fuera de la Tierra.

El estudio, iniciado con semillas llevadas a la estación espacial china en mayo, se apoya en un ensayo previo de 2022, cuando China logró la primera cosecha mundial de arroz de semilla a semilla en el espacio, aunque limitada a una sola generación, informó la televisión estatal CCTV.

El nuevo experimento, que emplea semillas de arroz procedentes de aquel hito y criadas durante tres generaciones en la Tierra, aspira a completar dos ciclos sucesivos -de semilla a semilla a semilla- para analizar cómo la exposición prolongada a la microgravedad afecta a la estabilidad genética de la planta.

China y sus cultivos espaciales Se espera que esta capacidad ofrezca soporte para la exploración humana del espacio profundo, al permitir cultivar alimentos y mantener un ciclo autosuficiente, sin depender del reabastecimiento desde la Tierra.

Para el ensayo, la nave Shenzhou-23, lanzada el pasado 24 de mayo por China, transportó dos grupos de semillas, uno de variedades que nunca han salido de la Tierra y otro procedente de la "familia de arroz espacial" cosechada en órbita en 2022, para estudiar las diferencias entre ambos cultivos.