El emotivo pedido del padre de Neymar para que no deje de jugar al fútbol tras la eliminación de Brasil

Luego de que confirmara su retiro de la selección, el papá de Neymar le dedicó una emotiva carta para convencerlo de que siga jugando al fútbol.

La eliminación de Brasil en el Mundial 2026 dejó una imagen que sacudió al fútbol brasileño. Visiblemente golpeado, Neymar lanzó una frase que encendió todas las alarmas sobre su futuro con la Verdeamarela: "Lo intenté, pero se acabó. Cierro aquí". Mientras el delantero todavía no volvió a expresarse públicamente, fue su padre quien rompió el silencio con una extensa y emotiva carta en la que le pidió que no abandone el fútbol.

La emotiva carta del papá de Neymar pidiéndole que siga jugando al fútbol A través de un mensaje cargado de sentimientos, Neymar padre intentó convencer a su hijo de que no tome una decisión en caliente tras la frustración mundialista: "Hijo, sigue jugando al fútbol. Redescubre la alegría de tener el balón a tus pies. Vuelve a sonreír en la cancha. Hoy gozas de salud. Dios te ha dado una vez más la oportunidad de hacer aquello que siempre has amado", escribió. Además, le pidió que no cargue con el peso de las críticas, las expectativas y las decepciones que rodearon su carrera.

El padre del crack también recordó el camino recorrido juntos desde la infancia y cómo acompañó cada etapa de su crecimiento: "Parece que fue ayer cuando vi a aquel niño con un balón a los pies soñando. Desde muy pequeño entendí que había algo diferente en ti. No era solo talento, era un propósito", expresó. Luego, repasó los sacrificios compartidos y confesó que volvería a vivir cada uno de esos momentos con tal de verlo cumplir sus sueños.

Neymar rompió en llanto tras la eliminación de Brasil en octavos del Mundial 2026. EFE En otro de los pasajes más profundos de la carta, apeló a la fe para pedirle que no cierre definitivamente un capítulo de su carrera: "El futuro pertenece a Dios. Una decisión tomada hoy no define toda tu historia. El hecho de que un sueño aún no se haya cumplido no significa que haya muerto", escribió. También lo invitó a disfrutar nuevamente del fútbol, compartir más tiempo con su familia y afrontar el futuro sin miedo.