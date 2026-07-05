Neymar picanteó al arquero de Noruega en el penal y luego rompió en llanto tras la eliminación de Brasil

El gol de penal de Neymar no le alcanzó a Brasil para impedir la durísima derrota 1-2 ante Noruega. Tras el pitazo final, el 10 no pudo contener las lágrimas.

Noruega dio el batacazo más grande de lo que va del Mundial 2026. Con un doblete de Erling Haaland, los nórdicos hicieron historia y eliminaron nada menos que a Brasil, que jugó un apático partido en Nueva Jersey y se despidió del certamen en octavos de final.

Neymar ingresó al minuto 67, justo después de la pausa de hidratación, y terminó siendo protagonista absoluto. Con el crack en cancha, llegaron los tres goles que sentenciaron la inesperada derrota de la Canarinha, incluido el suyo en un penal que apenas sirvió para decorar el resultado.

Neymar: patadón de anaranjada, picante cruce con el arquero y llanto desconsolado Frustado, el delantero del Santos vio la amarilla en tiempo de descuento por un patadón sobre Martin Odegaard, cuando los Vikingos Rojos ya estaban 2-0 arriba. En la siguiente jugada, entró a empujarse con los noruegos en un tumulto que generó Vinicius Júnior, otro que atravesaba un momento de impotencia absoluta.

Minutos más tarde, llegó el segundo penal para Brasil (Bruno Guimaraes desperdició uno en el primer tiempo) en la última del partido, y esta vez fue Ney el que se hizo cargo de la ejecución para marcar el descuento. No obstante, lo que llamó la atención fue que, en vez de ir a buscar la pelota, se paró en frente del arquero para cargarlo: "A mí, no", le gritó, desafiante, mientras su equipo se estaba quedando afuera.

El picante cruce de Neymar con el arquero de Noruega tras convertir el penal. Video: ESPN Lo cierto es que Neymar pasó de la burla a la profunda tristeza, porque Noruega sacó del medio y el juez dictaminó el final. Las cámaras, claro, se fueron con el ex Barcelona y PSG, que tardó apenas unos segundos en tirarse al piso y romper en un llanto desconsolado mientras sus compañeros trataban de calmarlo, en lo que muy probablemente haya sido su último Mundial. Durísimo.