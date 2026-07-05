"Fracaso histórico": Brasil eliminado del Mundial 2026 y la prensa brasileña destroza a la Selección

La Selección de Brasil volvió a sufrir una dura decepción mundialista al quedar eliminada en los octavos de final del Mundial 2026 . En un partido histórico disputado en Nueva Jersey, Noruega protagonizó la mayor sorpresa del torneo al derrotar 2-1 al conjunto sudamericano y avanzar a los cuartos de final por primera vez en su historia. El gran héroe de la jornada fue Erling Haaland , autor de los dos goles del conjunto europeo, secundado por una actuación decisiva del arquero Orjan Nyland bajo los tres palos. Ahora, los nórdicos esperan por el ganador del cruce entre México e Inglaterra.

Ante la impactante noticia, los principales diarios y portales de noticias de Brasil reaccionaron de inmediato, colocando la derrota en el centro de sus portadas con fortísimas críticas al rendimiento del seleccionado dirigido por Carlo Ancelotti.

El desencanto de los medios refleja el impacto de una eliminación prematura que nadie preveía en el gigante sudamericano:

O Globo (Río de Janeiro): El clásico diario carioca fue tajante en su portal web al titular: “Brasil 1 x 2 Noruega: el equipo cae en octavos de final y tiene su peor mundial en 36 años”.

Gazeta Esportiva (San Pablo): El histórico medio deportivo paulista apuntó a la sequía de títulos que se extiende: “Y el sexto título fue pospuesto (de nuevo)”.

Lance!

Lance! (Río de Janeiro): Apuntó de manera directa a la pasividad del plantel ante la máxima figura rival: “Brasil, pasivo, observa el paso del cometa Haaland y cae en octavos de final”.

UOL

UOL (San Pablo): El gigante de las noticias de San Pablo fue corto pero fulminante con un título contundente: “El sueño ha terminado”.

El factor Haaland y una deuda que se estira para el Scratch

De acuerdo con los analistas deportivos, el cambio de ritmo y la jerarquía física de Noruega desnudaron las falencias defensivas de Brasil, que no lograba una campaña tan floja en una Copa del Mundo desde Italia 1990, cuando también se despidió en los octavos de final.

Con este resultado, el sueño del hexacampeonato mundial de Brasil tendrá que esperar, como mínimo, hasta el año 2030, acumulando casi un cuarto de siglo sin levantar el trofeo más importante del fútbol global.