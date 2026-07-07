El DT de Noruega advirtió serios contratiempos con sus jugadores por los constantes viajes en el Mundial

Stale Solbakken, DT de Noruega, confirmó que varios futbolistas sufrieron varios contratiempos por el desgaste de los constantes viajes en el Mundial 2026.

Noruega vive un momento histórico tras eliminar a Brasil y clasificarse a los cuartos de final del Mundial 2026, pero la euforia rápidamente dio paso a la preocupación. A pocos días del duelo frente a Inglaterra, el entrenador Stale Solbakken reconoció que varios integrantes del plantel atraviesan problemas físicos, con cuadros de tos, ronquera y malestar general que amenazan la preparación del equipo.

"Hay ataques de tos y ronquera aquí y allá. Somos más de 50 personas en la delegación, así que sería extraño que uno o dos de nosotros no se vieran afectados", explicó el seleccionador en conferencia de prensa. Si bien descartó que se trate de un virus, admitió que la acumulación de viajes y el desgaste del torneo comenzaron a pasar factura, al punto de reconocer que él mismo tampoco se encuentra en plenitud física.

Noruega podría sufrir varias bajas para el partido contra Inglaterra por problemas malestares. EFE Según detalló Solbakken, el problema tiene su origen en el intenso trajín que viene afrontando la delegación. Noruega instaló su base en Greensboro, Carolina del Norte, pero desde allí ya realizó múltiples desplazamientos hacia Boston, Nueva Jersey, Dallas y ahora Miami: "El aire acondicionado, los vuelos y las largas horas de viaje terminan afectando al cuerpo", explicó el entrenador.

El DT de Noruega advirtió que varios jugadores sufrieron serios contratiempos por los constantes viajes Entre los futbolistas más comprometidos aparecen Jorgen Strand Larsen, quien llegó a tener fiebre y se perdió un entrenamiento antes del duelo frente a Irak, y Marcus Holmgren Pedersen, que debió abandonar el partido contra Brasil completamente exhausto. Sobre este último, Solbakken consideró que el desgaste también fue emocional: "Llegó pensando que sería suplente, terminó jugando dos grandes partidos y acumuló muchísimas emociones. Su cabeza y su cuerpo están saturados".