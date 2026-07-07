La comunidad que vive entre dos pasiones la previa del Argentina-Egipto

El partido entre Argentina y Egipto por los octavos de final del Mundial 2026 tendrá un significado especial para quienes integran el Club Social Argentino Egipcio de Rosario. La institución, creada hace apenas dos años, reúne a argentinos descendientes de egipcios, migrantes y personas interesadas en la cultura del país africano.

Para ellos, el encuentro que se disputará este martes al mediodía en Atlanta será un momento histórico que combinará emoción, orgullo y sentimientos encontrados. Según explicó la secretaria de Cultura del club, Priscila Arandia, la institución "nació del sueño de argentinos, descendientes de egipcios y egipcios, que querían tener a Egipto un poquito más cerca y mostrar un poco de su cultura, ya sea por la danza, por la comida, por las diferentes actividades que nosotros tenemos en el club".

El Club Argentino-Egipcio de Rosario representa mucho más que una sede social. Para quienes participan de la institución, el espacio funciona como un punto de encuentro donde las costumbres y los vínculos familiares ocupan un lugar central.

De acuerdo con Arandia, la vida cotidiana dentro del club está marcada por un fuerte sentido comunitario. Explicó que muchos de los migrantes egipcios desarrollan una vida laboral normal en Rosario y que, una vez finalizadas sus actividades, encuentran en la institución un espacio para compartir tiempo con otros integrantes.

La secretaria de Cultura definió al club "como vivir en una enorme familia. Más allá de las actividades que tenemos, nos gusta juntarnos a comer, siempre tenemos una excusa para juntarnos a comer, ya sea entre nosotros o abrirnos a la comunidad, pero es como muy comunitaria, la vida de los egipcios acá en Rosario es muy comunitaria".

Esa dinámica, sostuvo, refleja una característica que considera propia de la comunidad egipcia radicada en Rosario: el valor de los encuentros y de la construcción de vínculos a través de experiencias compartidas.

Un partido histórico para la comunidad

El enfrentamiento entre Argentina y Egipto tendrá un valor simbólico especial para quienes integran el club. "Estamos emocionados, porque es la primera vez que Egipto llega a octavos de final en un Mundial, es la primera vez también que se enfrenta a Argentina en un Mundial, entonces lo que pase va a ser histórico para nosotros. En Egipto todavía tienen esperanza de que se puede ganar, hay muchos chistes, muchos memes que están haciendo los egipcios también", Indicó Priscila.

En Egipto el clima previo se vive con el entusiasmo y esperanza propia de semejante cita deportiva. Mientras acá preocupan algunos nombres del "Reino del Nilo", allá circulan chistes y memes entre los aficionados, alimentando la ilusión de conseguir una victoria frente al vigente campeón del mundo. Según describió, se trata de un país que vive el fútbol con mucha pasión y que sigue con intensidad cada presentación de su seleccionado.

El corazón dividido entre dos países

Si hay una pregunta difícil para los integrantes del Club Social Argentino-Egipcio de Rosario es por cuál selección alentarán durante el partido.

Arandia reconoció: "En realidad estamos muy divididos, porque por un lado es Argentina, que es nuestro país donde nacimos, y por otro lado es Egipto, que nosotros vivimos un poco la cultura todos los días, estamos presentes, tenemos muchas conexiones y gente que amamos allá. Entonces como que está un poco dividido, el corazón, qué sé yo. Lo vamos a disfrutar, eso no te puedo decir más".

Esa combinación de pertenencias convierte al encuentro mundialista en una experiencia muy particular para la comunidad, que anticipa vivir el partido con emoción y disfrutar de un momento que consideran único.

La hospitalidad como sello de identidad

Más allá del fútbol, Arandia expresó que le gustaría que el público argentino conociera uno de los rasgos que considera más representativos de la cultura egipcia: la hospitalidad.

Según explicó, "en una casa egipcia nunca te vas sin comer, siempre vas a tener un plato de comida y siempre vas a tener una comunidad que va a estar de brazos abiertos para recibirte. Gente que le gusta juntarse, disfrutar, bailar y comer".

Para la secretaria de Cultura del club, ese espíritu también está presente en la institución rosarina, que busca convertirse en un espacio abierto para quienes quieran acercarse a conocer las costumbres, la gastronomía, la danza y la vida cotidiana de la comunidad egipcia.