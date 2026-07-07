Más allá de los octavos de final, hay un pacto nuclear que une a la Argentina y Egipto

El cruce futbolístico en Estados Unidos entre Argentina y Egipto coincide con un momento de máxima cooperación científico-tecnológica.

En los despachos presidenciales y cancillerías predomina la certeza de que el resultado de los noventa minutos no alterará la sólida estructura atómica y diplomática construida a lo largo de las últimas décadas.

Mientras las miradas del planeta fútbol se posan sobre el césped del Mercedes-Benz Stadium de Atlanta por el cruce de octavos de final del Mundial 2026, las delegaciones diplomáticas de la Argentina y Egipto observan el encuentro desde una perspectiva mucho más profunda. El histórico choque deportivo coincide con un período de notable consolidación institucional entre ambas naciones, cuyo eje principal se encuentra muy lejos de las canchas: el desarrollo conjunto de la energía nuclear con fines pacíficos.

Egipto no es un rival más en el tablero internacional; representa uno de los socios comerciales más valiosos para la economía argentina dentro del continente africano. Más allá de las toneladas de granos y alimentos que fluyen anualmente hacia el norte de África, el verdadero valor estratégico de la relación radica en la transferencia tecnológica de alto valor agregado.

El átomo como puente: reactores de INVAP y desarrollo científico El pilar fundamental de la relación bilateral contemporánea transcurre en el sector nuclear. El país africano confió históricamente en la capacidad técnica nacional, un vínculo que tiene como hito central al reactor de investigación ETRR-2, diseñado y construido en la localidad egipcia de Inshas por la empresa estatal rionegrina INVAP.

La exministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino recibió en 2024 al Embajador de la República Árabe de Egipto en la Argentina, Mohamed Ibrahim Kazem. Cancillería Este lazo tecnológico volvió a ser el centro de la agenda oficial durante las últimas cumbres bilaterales lideradas por la Cancillería. Las mesas de trabajo técnico del Palacio San Martín avanzaron en los siguientes puntos:

Cooperación Nuclear Pacífica: Nuevas iniciativas conjuntas para el mantenimiento, actualización y optimización de reactores de investigación científica.