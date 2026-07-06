El contratiempo que sufrió la Selección argentina en su periplo hacia los octavos de final con Egipto

El equipo de Lionel Scaloni se vio obligado a plantear cambios de último momento en el día previo al choque de este martes en Atlanta.

La AFA ya trabaja para asegurar la continuidad de Lionel Scaloni y tiene listo un plan para renovarle el contrato después de este Mundial.

La Selección argentina ya se encuentra en Atlanta, donde este martes enfrentará a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026, luego de superar un contratiempo en el viaje desde Miami por las malas condiciones climáticas.

El vuelo que debía trasladar al plantel conducido por Lionel Scaloni tenía previsto partir a las 20.15 (hora argentina), pero sufrió una demora de más de 15 minutos debido a que Atlanta estaba afectada por una lluvia torrencial y tormenta eléctrica.

El viaje, que según la programación tenía una duración aproximada de una hora y 40 minutos, terminó saliendo más tarde de lo indicado y eso alteró parcialmente el cronograma previsto por la delegación argentina.

Una vez que el avión aterrizó en el aeropuerto de Atlanta, los jugadores se trasladaron hacia el hotel de concentración, ubicado a media hora de distancia. De esta manera, el arribo al lugar se produjo cerca de la medianoche de Argentina.

Este imprevisto podría modificar los planes del cuerpo técnico, que tenía previsto realizar el entrenamiento del lunes por la mañana, desde las 11.30. Lionel Scaloni podría evaluar un cambio de horario para darle mayor descanso al plantel después del viaje.