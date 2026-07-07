El Gobierno le puso fecha límite al trabajo de los rescatistas en Venezuela

El Gobierno nacional le puso fecha límite a la continuidad de los rescatistas argentinos que trabajan en Venezuela con motivo de la asistencia para ayudar a los afectados por el terremoto sucedido el 24 de junio.

En conferencia de prensa, el vocero presidencial , Adrián Ravier , informó la noticia. “Permanecerán en el terreno hasta el 13 de julio las dos patrullas de búsqueda y rescate de las fuerzas armadas, las brigadas y el personal y medios de apoyo. Los expertos señalan que pasada esa fecha, desafortunadamente, las esperanzas de encontrar sobrevivientes son casi nulas”, explicó este martes.

“Por otro lado, se ha transmitido a Venezuela disponibilidad de células médicas, personal más equipamiento médico e insumos que podrían ser desplegadas en el terreno de forma inmediata. Dicho ofrecimiento se encuentra a consideración de la contraparte”, comentó el funcionario.

A su vez, Ravier recalcó que “la ayuda de nuestro país es la 2º en importancia en el terreno después de la Estados Unidos” y aseguró que “los rescatistas y el trabajo de cancillería fue condecorado por el gobierno venezolano”.

“También es importante destacar que diplomáticos argentinos después de un tiempo para atender asuntos consulares a ciudadanos argentinos”, agregó el sucesor de Manuel Adorni.

La ayuda humanitaria de Argentina en Venezuela

Argentina reforzó el operativo de asistencia humanitaria en Venezuela con el envío de nuevos grupos de brigadistas que reemplazarán a los equipos de búsqueda y rescate que ya trabajan en las zonas afectadas.

Dos nuevos contingentes de rescatistas partieron el último fin de semana rumbo al país sudamericano para completar el relevo de las dotaciones desplegadas. El primer grupo había viajado el sábado por la noche, mientras que el segundo salió este domingo con integrantes de las brigadas USAR ARG-10 Córdoba y USAR ARG-15 Santa Fe.

“Un segundo grupo de brigadistas de las USAR ARG-10 Córdoba y USAR ARG-15 Santa Fe partió hoy hacia Venezuela para completar el relevo de los equipos argentinos desplegados en las zonas afectadas por los terremotos”, había informado la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, a través de un mensaje publicado en X.

El operativo es coordinado por la Agencia Federal de Emergencias y tiene como objetivo garantizar la continuidad de las tareas de búsqueda, rescate y asistencia humanitaria en los sectores más golpeados por el desastre. El recambio permitirá que nuevas dotaciones tomen la posta de los equipos que ya llevan varios días trabajando en territorio venezolano.

En paralelo, el Ministerio de Defensa sumó un nuevo envío de ayuda con un avión C-130 Hércules de la Fuerza Aérea Argentina que trasladó 16 toneladas de insumos destinados a la emergencia. La carga incluyó medicamentos, materiales médicos, alimentos y equipamiento para los equipos desplegados.

Además, una aeronave Embraer trasladó especialistas en sanidad y salud mental de la Armada Argentina, personal veterinario del Ejército y un grupo especializado en emergencias químicas, biológicas y nucleares (QBN). El vuelo también permitió el despliegue de brigadistas junto a cuatro binomios caninos entrenados para tareas de búsqueda.

Hubo un tercer vuelo durante la madrugada del lunes para sumar más rescatistas al operativo. En ese mismo traslado, regresaron al país las brigadas USAR 12 y USAR 13, que ya finalizaron sus tareas de asistencia en Venezuela.