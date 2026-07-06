Venezuela, bajo los escombros: ¿cómo está hoy el país tras los terremotos?

Los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron la zona norte de Venezuela el miércoles 24 de junio dejaron daños cuantiosos en viviendas, activos económicos, comercios y otro tipo de construcciones, así como en pérdidas humanas que aún se siguen contabilizando a medida que avanzan los trabajos de rescate y remoción de escombros.

La cifra de fallecidos aumentó en el último balance a 3.342, mientras que la de heridos se elevó a 16.740, la gran mayoría en el estado La Guaira , el más devastado del país por este desastre, informó el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, en un reporte en el que no cifró a los desaparecidos.

Según los datos más recientes del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, los sismos dejan ya 35 ciudadanos españoles fallecidos, mientras que otros 140 siguen desaparecidos y 11 fueron localizados bajo los escombros.

El Gobierno de Portugal, por su parte, confirmó que el número de ciudadanos portugueses muertos asciende a 95, entre ellos 17 menores de edad, mientras que otros 58 continúan desaparecidos.

La iniciativa ciudadana "Desparecidos Terremoto Venezuela", una web para que las personas puedan reportar a sus familiares en paradero desconocido, ha registrado hasta ahora más de 31.000 personas a las que no se han podido contactar.

Equipos de rescate

Actualmente, se encuentran desplegados en la zona cero 29.567 efectivos del Ejército y las fuerzas de seguridad, mientras que un total de 27.482 voluntarios colaboran en las labores necesarias.

El vigilante Hernán Gil, que fue rescatado el 2 de julio tras ocho días bajo los escombros, fue la última de las 14 personas que lograron salvar los equipos internacionales, que ya comenzaron su fase de retirada del país, según informó el equipo de las Naciones Unidas para la Evaluación y Coordinación de Desastres (UNDAC).

En consecuencia, en los edificios derrumbados de La Guaira ya no hay grupos grandes y casi todos los que quedan son venezolanos -sobre todo voluntarios y familiares-, que siguen buscando y levantando los escombros para encontrar a los centenares de personas que se presumen que siguen enterradas.

Réplicas

Tras los dos grandes terremotos del 24 de junio, Venezuela registró 995 réplicas, según información gubernamental.

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) reportó en las últimas 24 horas más de una decena de sismos, con magnitudes comprendidas entre 3,2 y 2,5.

Ayuda humanitaria

De acuerdo con Naciones Unidas, permanecen operativos 25 de los 77 equipos internacionales que llegaron desde 31 países, mientras la coordinación de las tareas ya fue transferida al equipo de Protección Civil venezolano.

El Gobierno cifró en 4.088 el número de rescatistas internacionales que continúan en el país.

Las autoridades de la vecina Colombia desplegaron un hospital de campaña para reforzar la atención médica, y según afirmó el almirante Ricardo Hurtado, subdirector para el Manejo de Desastres, la misión coordinada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) "operará durante dos meses y medio".

Desde Argentina también partió un nuevo grupo de brigadistas para completar el relevo de los equipos de búsqueda y rescate que trabajan en las zonas afectadas por los terremotos desde hace días.

Además, dos buques de la Armada de México zarparon desde el estado de Veracruz con 2.003 metros cúbicos de ayuda humanitaria, informaron las secretarías de Marina (Semar) y de Relaciones Exteriores (SRE).

Por su parte, el alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, afirmó a EFE que rastrea la ubicación de la ayuda humanitaria enviada a Venezuela para poder rendir cuentas a los ciudadanos que en un "esfuerzo masivo" la donaron, después de que el sábado partiera el último avión, "con 16 toneladas" de bienes de primera necesidad.

Daños

Jorge Rodríguez indicó que se mantienen en 856 los edificios afectados y 190 los colapsados. Según las cifras oficiales, más de 17.300 personas se quedaron sin vivienda, de las cuales, 10.702 se encuentran alojadas en 79 campamentos temporales.

Grupos de afectados han sido desplazados desde La Guaira a otras regiones que no sufrieron daños considerables, dijo a EFE este domingo la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

En paralelo, la Federación Venezolana de Maestros (FVM) exigió garantías de seguridad e infraestructura en el reinicio de las clases previsto para este lunes tras la suspensión declarada en todo el país por la presidenta interina, Delcy Rodríguez, un día después de los terremotos.