Acá están, estos son: los once titulares de la Selección argentina para ir en busca de cuartos ante Egipto

Lionel Scaloni confirmó el equipo para enfrentar a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026, con los ingresos de Nicolás Tagliafico, Leandro Paredes y Julián Álvarez desde el arranque.

La Selección argentina afrontará este martes un nuevo desafío en el Mundial 2026, cuando se mida con Egipto por los octavos de final. En la antesala del encuentro, que comenzará a las 13 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Lionel Scaloni confirmó el equipo titular y definió tres modificaciones respecto al último compromiso.

La primera variante estará en la defensa. Nicolás Tagliafico volverá al once inicial tras recuperarse físicamente y reemplazará a Facundo Medina, quien había ocupado el lateral izquierdo durante su ausencia, pero terminó con molestias musculares en el duelo frente a Cabo Verde.

En la ofensiva también habrá cambios. Julián Álvarez será el acompañante de Lionel Messi y ocupará el lugar de Lautaro Martínez, que había arrancado como titular en los primeros encuentros del certamen. El delantero del Atlético de Madrid tendrá una nueva oportunidad tras superar la lesión en el tobillo izquierdo que lo marginó de los primeros partidos, mientras que el atacante del Inter esperará su chance desde el banco de suplentes.

La tercera modificación se dará en la mitad de la cancha. Luego de las dificultades que mostró el equipo en el mediocampo durante el último partido, Leandro Paredes se ganó un lugar entre los titulares gracias al buen ingreso que tuvo frente a Cabo Verde. El volante de Boca ingresará por Thiago Almada, en una decisión que también modificará el funcionamiento del equipo.

Con este movimiento, Paredes se ubicará como volante central, permitiendo que Alexis Mac Allister adelante algunos metros y tenga mayor participación en la generación de juego junto a Enzo Fernández, con la intención de darle más equilibrio y claridad a la circulación de la pelota.