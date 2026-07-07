Cómo es Egipto, más allá de las pirámides: 5 curiosidades del rival de Argentina en los octavos del Mundial

Este martes, la Selección argentina de fútbol enfrentará al seleccionado de Egipto en los octavos de final del Mundial 2026 . La cita es a las 13 horas (ARG) en el Mercedes-Benz Stadium de la ciudad estadounidense de Atlanta.

Cuando se habla de Egipto , las primeras imágenes que aparecen son las pirámides de Guiza, la Gran Esfinge y los templos de los faraones. Sin embargo, este país ubicado en el noreste de África posee una identidad que va mucho más allá de su patrimonio arqueológico. Es el país más poblado del mundo árabe y uno de los centros políticos, culturales y religiosos más importantes de la región.

En la previa del partido, te contamos curiosidades del país cuyo equipo de fútbol se medirá ante el seleccionado de Lionel Scaloni para avanzar a los cuartos de final.

Egipto supera los 114 millones de habitantes , lo que lo convierte en el país más poblado del mundo árabe. Uno de los datos más llamativos es la distribución de la población: cerca del 95% de los egipcios vive en apenas el 5% del territorio , concentrado principalmente en el valle y el delta del río Nilo. El resto del país está conformado en gran parte por zonas desérticas. Esta concentración genera una elevada densidad poblacional en las áreas habitadas y plantea desafíos relacionados con la vivienda, el acceso al agua y los servicios públicos.

El islam sunnita es la religión oficial y es practicado por alrededor del 90% de la población . La Constitución establece que los principios de la Sharia constituyen la principal fuente de la legislación.

La principal minoría religiosa corresponde a la Iglesia Ortodoxa Copta, integrada por cerca del 10% de los habitantes. Se trata de una de las iglesias cristianas más antiguas del mundo y sus fieles son considerados descendientes de los egipcios anteriores a la expansión del islam.

Cómo es el Gobierno de Egipto

Egipto es formalmente una república semipresidencial, aunque el poder político se concentra en la figura del presidente y en las Fuerzas Armadas.

Desde 2014, el país está gobernado por Abdel Fattah el-Sisi, quien llegó al poder tras el derrocamiento de Mohamed Morsi y posteriormente fue reelegido. En tanto, el Parlamento está compuesto por la Cámara de Representantes y el Senado.

Abdelfatah el-Sisi, presidente de Egipto. X

Cómo es la nueva capital administrativa de Egipto

Para reducir la congestión de El Cairo, el Gobierno desarrolla la Nueva Capital Administrativa, ubicada a unos 45 kilómetros al este de la ciudad. El proyecto ocupa unos 700 kilómetros cuadrados e incluye edificios gubernamentales, un distrito financiero, la Iconic Tower, el rascacielos más alto de África con 393 metros de altura, y un parque lineal de 35 kilómetros conocido como Río Verde.

Qué comer en Egipto

La cocina egipcia combina influencias mediterráneas, africanas y de Oriente Medio. Uno de sus platos más representativos es el Ful Medames, considerado por muchos como el plato nacional. Se prepara con habas cocidas, ajo, aceite de oliva, perejil, cebolla y limón, y suele acompañarse con pan pita.

Ful Medames, uno de los platos típicos de Egipto. Shutterstock

Por otra parte, debido a que la mayoría de la población es musulmana, el cerdo prácticamente no forma parte de la gastronomía local.

Una extra: qué música se escucha en Egipto

La música ocupa un lugar central en la cultura egipcia. Entre los géneros más populares se encuentran el shaabi, asociado a los sectores populares; el shababi, una variante del pop árabe; y el mahraganat, un estilo de música electrónica que suele escucharse en calles, taxis y celebraciones.

Egipto también posee una importante tradición de música clásica árabe. Entre sus máximos referentes aparecen Umm Kulthum, considerada una de las voces más influyentes del mundo árabe; Abdel Halim Hafez, reconocido por sus canciones románticas; y Mohamed Abdel Wahab, una figura clave en la modernización de la música egipcia.