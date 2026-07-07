Parece el Caribe, pero está en Argentina: dónde queda y cómo llegar a la playa de aguas turquesas

No hace falta viajar al Caribe para encontrar aguas turquesas, playas claras y un paisaje que parece fuera de escala. En la costa rionegrina, Punta Perdices se convirtió en una de las escapadas más comentadas por su mar calmo, sus conchillas blancas y una postal patagónica poco intervenida.

El destino está en Puerto San Antonio Este, dentro de la Península Villarino, a unos 65 kilómetros de Las Grutas. La nota original la presenta como uno de los paisajes costeros más singulares de la Patagonia, con acceso por Ruta 3, empalme con Ruta 1 y un tramo final hacia el sector costero.

El atractivo de Punta Perdices aparece apenas se abre la bahía. El mar combina tonos azulados y turquesas, mientras la orilla cubierta de conchillas claras genera un contraste poco habitual para quienes asocian la Patagonia solo con viento, acantilados y agua fría. A diferencia de otros balnearios más urbanizados, el entorno conserva un perfil agreste, con escasa infraestructura y una sensación de refugio natural.

La zona también es conocida como Caleta Falsa, porque el mar se interna en el continente y forma una especie de bahía protegida. Esa geografía explica parte de su encanto: el oleaje suele ser bajo y las mareas modifican el paisaje a lo largo del día. Cerca de allí aparecen “Las Ollitas”, una formación rocosa ubicada a unos 200 metros de la bahía interior, recomendada para recorrer con calzado adecuado y cuidado ambiental.

Para llegar desde Las Grutas hay que recorrer unos 65 kilómetros por la Ruta Nacional 3 hacia Puerto San Antonio Este y luego avanzar por el empalme con la Ruta Provincial 1. Desde el Mirador Norte parte el camino que conduce al sector de playa, con tramos de ripio y un paisaje que se vuelve cada vez más árido antes de encontrar el mar.

Un dato importante para planificar la visita es que no hay transporte público directo hasta Punta Perdices. Esa condición mantiene su carácter más aislado, pero también obliga a organizar el traslado con anticipación. En temporada, algunos servicios son limitados y el acceso vehicular sobre la playa está restringido para proteger las conchillas y evitar el deterioro del suelo costero.

Qué se puede hacer y qué tener en cuenta

La playa es ideal para pasar el día, caminar, nadar cuando las condiciones lo permiten, hacer kayak, stand up paddle o pesca embarcada. A pocos kilómetros se encuentra Punta Villarino, donde hay un apostadero de lobos marinos, y también puede combinarse el paseo con La Conchilla, otro punto atractivo de Puerto San Antonio Este.

La clave está en llegar preparado. Como se trata de un área con servicios acotados, conviene llevar agua, comida, protector solar, abrigo liviano, bolsa para retirar residuos y calzado cómodo. Punta Perdices no seduce por la comodidad de un balneario tradicional, sino por todo lo contrario: un paisaje de mar transparente, silencio patagónico y naturaleza todavía protagonista.