Mundial 2026: un embajador usó la clásica frase de Guillermo Francella y el actor rompió el silencio ante la viralización

Mientras el equipo europeo se prepara para su próximo cruce de cuartos de final, los detalles de un festejo que se volvió viral.

La histórica eliminación de Brasil en el Mundial 2026 a manos de Noruega disparó una inesperada repercusión en la diplomacia y el espectáculo local. Tras el pase a los cuartos de final del conjunto europeo, el embajador noruego en la Argentina, Halvor Sætre, celebró el triunfo recreando un clásico absoluto de nuestra cultura popular.

Francella es mundial A través de las plataformas de la embajada, el funcionario emuló el célebre video de Guillermo Francella y pronunció la icónica frase: “Buen día. Hermosa mañana, ¿verdad?”. La publicación no tardó en volverse viral y cosechó miles de interacciones y memes por parte de los usuarios locales.

Consultado por TN Show acerca del enorme impacto de este posteo, Francella manifestó su asombro por la vigencia que mantiene aquel fragmento de la película Extermineitors 4. “Sí, lo vi, jaja. Dios mío, hasta dónde llegó esa frase”, comentó el actor entre risas.

Para el artista, resulta impactante notar cómo un modesto latiguillo humorístico se transformó en un código de celebración recurrente, especialmente dentro del folclore deportivo internacional.

“Es algo hermoso que una frase dicha en un contexto de una película, con un humor muy blanco, trascienda del modo que trascendió y más en el ámbito deportivo”, reflexionó el intérprete con sincera gratitud.