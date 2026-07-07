La emoción de Enzo Fernández tras su agónico gol ante Egipto: "Lo venía anhelando desde Qatar"

Enzo Fernández fue uno de los protagonistas de la heroica clasificación de la Selección argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 y, una vez terminado el partido, no ocultó su emoción. El mediocampista, que volvió a convertir en una Copa del Mundo después de Qatar 2022, aseguró que esperaba este momento desde hacía cuatro años y destacó la fortaleza del grupo para sacar adelante un encuentro muy complicado.

"Venía anhelando el gol después del Qatar y le agradezco a Dios poder vivir este momento. Le agradezco a este grupo que nunca se da por vencido", expresó el futbolista, todavía con la euforia de la remontada sobre Egipto. Su tanto fue determinante para que la Albiceleste pudiera reaccionar en un partido que llegó a estar muy cuesta arriba.

La emoción de Enzo Fernández tras su agónico gol ante Egipto X @DSports Enzo también aprovechó para enviar un mensaje de agradecimiento a los hinchas que acompañaron al equipo en el estadio y a quienes siguieron el encuentro desde Argentina: "Agradecerle a toda la gente que está acá, a los que están en Argentina. Dimos un pasito más porque tengo unos compañeros terribles", afirmó.

El volante recordó además que esta Copa del Mundo representa una nueva oportunidad para un grupo que sigue haciendo historia: "Pasaron cuatro años de Qatar, vinimos a disfrutar de otro Mundial y a representar a nuestro país, y eso es lo que hacemos", señaló, haciendo referencia al título obtenido en 2022 y al desafío de defender la corona.