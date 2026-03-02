Leones de Rosario, el club de la familia Messi, hizo su debut en la Primera C y Leo lo vio en su celular

Lionel Messi no se perdió el estreno oficial de Leones FC en el fútbol AFA y se mostró en redes mientras seguía el partido en vivo.

Lionel Messi tuvo un excelente fin de semana con Inter Miami, con el que fue figura este domingo para la remontada en el clásico frente a Orlando City. Con dos goles de su autoría y una asistencia, fue vital para levantar un 0-2 en contra y quedarse con un gran triunfo por 4-2 por la segunda fecha de la MLS.

Tras cumplir desde el lado futbolístico y profesional, Leo aprovechó el lunes para tomarse un merecido descanso. y durante su jornada de relajación, no se perdió el debut en la Primera C de Leones de Rosario, el club fundado por su hermano, que tuvo lugar esta tarde.

El equipo de la familia del astro rosarino, que había sido creado en 2015, fue afiliado a la AFA de manera muy polémica a fines del 2025 para jugar en este 2026 en la cuarta categoría del fútbol argentino. Algo que muchos clubes intentaron sin éxito muchos cuadros a lo largo de los años y que este, sin estar participando siquiera en la primera división de su respectivo torneo regional, consiguió con bastante facilidad.

El elenco dirigido por Franco Ferlazzo debería haber tenido su estreno una semana atrás contra El Porvenir, pero debido al trágico fallecimiento de la hija del presidente del club de Gerli, el encuentro fue pospuesto. Por lo tanto, la primera presentación se postergó hasta hoy, en su visita a Central Ballester por la fecha 2, que finalizó en un empate 0-0.