Uruguay la picantea: polémica predicción de Diego Lugano sobre Cristiano Ronaldo en el Mundial, evocando a Messi en Qatar

Diego Lugano eligió a la Portugal de Ronaldo como la favorita a quedarse con la Copa del Mundo y volvió poner en cuestión el título de Argentina en 2022.

Cristiano Ronaldo ya se entrena con la Selección de Portugal para disputar el Mundial 2026. Será el sexto que juegue y la última oportunidad que tendrá de cumplir su mayor sueño como futbolista profesional (más allá que después de 2022 él haya dicho que no es tan importante, contradiciendo anteriores declaraciones).

Muchos ven al combinado luso como uno de los grandes favoritos a alzarse con el título. Entre ellos se encuentra Diego Lugano, exfutbolista de Uruguay, quien destacó los pergaminos con los que llega al certamen el equipo del Bicho y para ello hizo un polémico pronóstico en el que volvió una vez más a poner en cuestión el campeonato conseguido por Argentina en Qatar 2022.

Diego Lugano habló de Cristiano Ronaldo y los penales de Messi en el Mundial Diego Lugano habló de Cristiano Ronaldo y los penales de Messi en el Mundial ESPN Brasil El comentario se dio en el marco de una participación suya en un programa de televisión en el que dio a sus candidatos a quedarse con la Copa del Mundo: "Creo que Brasil... se habla mucho de ellos, es la selección sudamericana con más expectativas de llegar lejos y va de menos a más. Sin duda la elijo", indicó en primer término por la señal brasileña de ESPN.

Tras esto indicó cuál es el principal favorito: "Portugal es un poco más porque Cristiano Ronaldo va a tener penales a favor, como tuvo Lionel Messi en Qatar. Es la realidad. Además, Portugal es una selección que tiene calidad. Con toda esa energía es posible que sea campeón del mundo", remarcó el histórico central uruguayo entre risas.

No es la primera vez que Lugano polemiza con este tipo de declaraciones. En reiteradas oportunidades, de 2023 hasta la fecha, dijo cosas tales como "a Argentina la ayudaron a ser campeona del mundo, no hay dudas de que le dieron una ayuda" o "de los cinco penales que les cobraron, cuatro nadie tiene dudas de que no fueron, totalmente forzados".