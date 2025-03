Las bombas de un ídolo uruguayo sobre el título de la Selección argentina en Qatar 2022: "De los cinco penales..."

Pasaron más de dos años del título mundial conseguido por la Scaloneta el 18 de diciembre de 2022 en Lusail. Sin embargo, una gloria del fútbol uruguayo volvió a poner en el centro de la escena los fallos arbitrales a favor de la Selección argentina durante el Mundial de Qatar 2022 y calentó la previa de Uruguay-Argentina por la fecha 13 de las Eliminatorias Sudamericanas. El excapitán de la selección uruguaya, que en mayo de 2023 ya había instalado la sospecha sobre los penales cobrados a la Albiceleste, reafirmó su postura en una entrevista con ESPN. “A la Argentina la ayudaron a ser campeona del mundo. No hay dudas de que le dieron una ayuda. Tendrán sus méritos, pero de los cinco penales que les cobraron, cuatro nadie tiene dudas de que no fueron, totalmente forzados”, disparó Diego Lugano.

El recio defensor campeón de la Copa América 2011 puso el foco en la influencia de Lionel Messi dentro y fuera de la cancha: “Hubo cinco penales, cuatro fueron polémicos o muy dudosos, y por la presencia de Messi, por lo grande que se transformó a nivel mundial, hay una tendencia a que esa interpretación sea favorable. Es muy claro para mí, no tengo ninguna duda”. Además, comparó la situación con otros equipos poderosos del continente: “Pasa lo mismo en España con el Real Madrid, en Brasil con Flamengo y Palmeiras. Los grandes siempre tienen ese peso específico y Argentina lo tuvo con Messi en Qatar”.

Mirá el video

Más allá de su postura crítica con la actuación arbitral en la Copa del Mundo, Lugano aclaró que sus palabras no buscan desmerecer el logro de la Selección argentina ni su rendimiento dentro del campo de juego. “Pueden darte cinco penales, pero si no podés aguantar el resultado o no metés el segundo, perdés igual. No dije en ningún momento que fueron campeones injustos, pero sí que hubo fallos que generaron ventaja. Es una lectura muy fría de la realidad, no una polémica”, explicó el exdefensor de Nacional, San Pablo, Fenerbahce y PSG, entre otros clubes.

En otro tramo de la entrevista, el exzaguero charrúa también arremetió contra el VAR y su impacto en el fútbol moderno. “No le creo nada al VAR. No llegó al fútbol para dar justicia, sino para lo contrario. A través del VAR se cometen más injusticias porque todo se vuelve mucho más interpretativo. Cuando a un ser humano con presión y preferencias le das un margen de interpretación tan amplio, la interferencia externa de la opinión se multiplica por 100”, afirmó. Además, recordó que en la fase de grupos, Uruguay sufrió errores arbitrales que afectaron su clasificación: “Tuvimos dos penales en contra, la FIFA nos pidió perdón por uno porque no era, y el otro tampoco fue. Y a favor tuvimos dos que el VAR ni siquiera llamó. En el caso de Argentina, fue lo contrario”.

Lugano y Messi, rivales en la Copa América 2011, cuando Uruguay eliminó a Argentina y luego fue campeón. Foto: archivo.

Las declaraciones de Lugano rápidamente generaron revuelo en redes sociales, donde los hinchas argentinos reaccionaron con enojo y desacreditaron sus dichos. Muchos recordaron que la Albiceleste dominó el Mundial de principio a fin, dejando en el camino a potencias como Países Bajos, Croacia y Francia, y que los penales cobrados fueron revisados y convalidados por el VAR. ¿Coincidís con Lugano o creés que Argentina ganó sin ayudas?